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Главная Новости Мир США В США вооруженный мужчина расстреливал людей в супермаркете: есть погибшие и раненые
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В США вооруженный мужчина расстреливал людей в супермаркете: есть погибшие и раненые

Люди в панике прятались в морозильных камерах и запертых кабинетах

сегодня, 12:12
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки произошла стрельба в общественном месте. Об этом сообщает издание NBC News. 

В США вооруженный мужчина расстреливал людей в супермаркете: есть погибшие и раненые

Мужчина стрелял по людям в супермаркете. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Кольервилл, что в штате Теннеси. Вооруженный мужчина открыл огонь в супермаркете. 

В момент нападения люди в панике прятались в морозильных камерах и запертых кабинетах. В результате происшествия по меньшей мере 13 человек получили ранения, и еще один был убит. 

На место прибыли медики, которые госпитализировали потерпевших. Стрелявший скончался от пулевого ранения, которое, по мнению, сотрудников правоохранительных органов, он нанес сам себе. 

С помощью специального оборудования стражи порядка собираются проверить автомобиль преступника. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США школьников расстреляли на автобусной остановке. В американском городе Луисвилл неизвестные из окна движущегося транспортного средства открыли огонь. В этот момент на остановке находились школьники. В результате инцидента трое подростков получили ранения различной степени тяжести. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Германии мужчина захватил автобус с людьми. Во время движения транспортного средства на автомагистрали в Баварии между его пассажирами возник конфликт. В ходе него один из пассажиров пригрозил всех убить и заявил, что имеет огнестрельное оружие. Водитель автобуса высадил пассажиров на обочине. На место событий прибыли полицейские. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://www.msn.com/en-us/news/us/1-killed-13-others-injured-in-shooting-at-kroger-supermarket-outside-memphis/ar-AAOKCcb
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