В США вооруженный мужчина расстреливал людей в супермаркете: есть погибшие и раненые

В Соединённых Штатах Америки произошла стрельба в общественном месте. Об этом сообщает издание NBC News.

Мужчина стрелял по людям в супермаркете. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Кольервилл, что в штате Теннеси. Вооруженный мужчина открыл огонь в супермаркете.

В момент нападения люди в панике прятались в морозильных камерах и запертых кабинетах. В результате происшествия по меньшей мере 13 человек получили ранения, и еще один был убит.

На место прибыли медики, которые госпитализировали потерпевших. Стрелявший скончался от пулевого ранения, которое, по мнению, сотрудников правоохранительных органов, он нанес сам себе.

С помощью специального оборудования стражи порядка собираются проверить автомобиль преступника. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США школьников расстреляли на автобусной остановке. В американском городе Луисвилл неизвестные из окна движущегося транспортного средства открыли огонь. В этот момент на остановке находились школьники. В результате инцидента трое подростков получили ранения различной степени тяжести. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Германии мужчина захватил автобус с людьми. Во время движения транспортного средства на автомагистрали в Баварии между его пассажирами возник конфликт. В ходе него один из пассажиров пригрозил всех убить и заявил, что имеет огнестрельное оружие. Водитель автобуса высадил пассажиров на обочине. На место событий прибыли полицейские. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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