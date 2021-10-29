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В США выдали первый небинарный паспорт

В июне Госдепартамент объявил, что позволит гражданам самостоятельно выбирать свой половой маркер для паспортов

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий
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В Соединенных Штатах Америки впервые выдали паспорт с пометкой "Х" вместо пола. Нововведения должны обеспечить права людей, которые не идентифицируют себя как мужчина или женщина. О первом соответствующем документе в США сообщил канал CNN. Такие паспорта будут выдавать небинарным личностям, не считающим себя ни мужчинами, ни женщинами.

В США выдали первый небинарный паспорт

Паспорт. Фото ixabay.com


В июне Госдепартамент объявил, что позволит гражданам самостоятельно выбирать свой половой маркер для паспортов. Более того, он не потребует медицинского подтверждения, даже если избранный маркер заявителя не совпадает с статьей, указанной в других документах. "Департамент движется к добавлению гендерного маркера X для небинарных, интерсексуальных и гендерно-нонконформных лиц, которые подают заявление на получение паспорта США, – говорится в официальном заявлении. – Мы привержены продвижению свободы, достоинства и равенства всех людей, включая ЛГБТ+ людей".


Новая отметка будет доступна заявителям в начале 2022 года. США присоединяются к Канаде, Австралии, Новой Зеландии и другим странам с аналогичной политикой паспортов на основе гендерного фактора.


Напомним, 5 октября в Кабуле объявили, что выдача документов начнется через несколько дней. Уже 6 — тысячи афганцев осадили паспортные столы, которые не работали с тех пор, как "Талибан" захватил власть в Афганистане. Чтобы восстановить порядок, в учреждения отправили сотрудников службы безопасности с оружием. Помещения закрыты. Внутри нет никого, кто мог бы ответить на вопросы. Единственный официальный представитель стоит за высоким бетонным барьером. Он сообщает, что работа служб возобновится с субботы, и призывает афганцев пока разойтись. В субботу будут выдаваться уже готовые документы, заявления пока не принимаются.




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Источник: https://edition.cnn.com/2021/10/27/politics/state-department-passport-gender/index.html
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