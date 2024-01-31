В США выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию за мирные соглашения

Республиканка Клаудия Тенни заявила, что выдвинула бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира по Соглашению Авраама в 2020 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Fox News.

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Клаудия Тенни рассказала, что экс-президент Дональд Трамп сыграл ключевую роль и способствовал заключению новых мирных договоров на Ближнем Востоке за последние 30 лет. Таким образом, республиканка вспомнила об Израильско-эмиратском мирном договоре 2020 года.

"Десятилетиями бюрократы, "профессионалы" внешней политики и международные организации настаивали на том, что дополнительные мирные соглашения на Ближнем Востоке невозможны без разрешения израильско-палестинского конфликта", — говорит Клаудия Тенни.

Однако ее однопартиец и нынешний кандидат в президенты США Дональд Трамп, по словам Тенни, доказал, что мирные соглашения могут быть заключены на Ближнем Востоке. Поэтому, по мнению Клаудии Тенни, Дональд Трамп заслуживает получить Нобелевскую премию мира.

"Для меня большая честь выдвинуть кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа, и я стараюсь, чтобы он получил признание, которого он заслуживает", — сказала республиканка.

Отметим, что Дональда Трампа несколько раз номинировали на Нобелевскую премию мира по Соглашению Авраама в 2020 году, однако американский политик так и не получил награду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан рассказал, как Трамп поступит с Европой.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп объяснил, поддерживает ли пакет помощи от США более чем на 60 млрд долларов для Украины.