В США выразили обеспокоенность из-за расширения российской агрессии

В Госдепе США считают, что Россия не остановится в своей военной агрессии только на территории Украины, а будет расширять свои попытки захватить другие страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на брифинг спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера.



Спикер Госдепа США Мэтью Миллер о российской агрессии. Фото из открытых источников

Мэтью Миллер выразил обеспокоенность после слов президента России Владимира Путина с угрозами союзнику США в НАТО. В Госдепе считают, что агрессия России будет продолжаться вне войны в Украине.

"Я бы сказал, что мы продолжаем быть обеспокоены российской агрессией в широком смысле… Мы не считаем, что Путин будет доволен и остановится на Украине, если ему удастся окончательно завоевать Украину и подчинить ее России", — сказал представитель Госдепа.

Миллер отметил, что именно российская агрессия стала ключевым шагом к вступлению Финляндии в НАТО.

"Вы видели Россию, которая показала готовность и желание привлечь свои вооруженные силы для завоевания своих соседей силой", — заявил Мэтью Миллер и добавил, что США пытаются принимать меры, чтобы сдержать Россию от таких шагов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин заявил о намерении не нападать на страны НАТО, однако сразу же пригрозил Финляндии. Российский диктатор сказал, что "проблемы не было" раньше, однако теперь они будут для Финляндии. Именно так Путин представил открытие нового военного округа вблизи финской границы.

Также "Комментарии" писали о Путине, допустившем прекращение существования России. Это произошло во время его странной речи о суверенитете и колбасе.