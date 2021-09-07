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Главная Новости Мир Европа В Испании снова полыхают леса: власти подозревают умышленный поджог (ФОТО)
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В Испании снова полыхают леса: власти подозревают умышленный поджог (ФОТО)

На данный момент справится со стихией не удаётся

сегодня, 19:40
Автор:

Денис Подставной

В Испании вновь разгорелись лесные пожары. Об этом сообщает издание Reuters. 

В Испании снова полыхают леса: власти подозревают умышленный поджог (ФОТО)

Лесные пожары в Испании. Фото: twitter.com/AlbertoSxenick.

Как стало известно, испанском регионе Галисия, что на севере страны вспыхнуло два мощных лесных пожара. Пламенем было уничтожено тысячи гектаров леса. Пожары подбираются к населённым пунктам. 

Сообщается, что вчера, 7 сентября, один из пожаров вблизи небольшого города под названием Рибас-де-Сил поднял в воздух большие клубы дыма, заблокировал дороги и железнодорожные пути. Власти подозревают умышленный поджег. 

Ликвидацией возгораний занимаются около 50 наземных групп. Задействована авиация (8 самолетов и 14 вертолетов). Отмечается, что на данный момент справится со стихией не удаётся. 

В Сети появляются фотографии с места событий. 

В Испании снова полыхают леса: власти подозревают умышленный поджог (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/AlbertoSxenick.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Филиппины накрыл мощный тайфун. Непогода обрушилась на восток страны. Порывы ветра достигали 150 километров в час. Отмечается, что в нескольких провинциях, которые пострадали от тайфуна, наблюдались проблемы с электричеством. Специалисты предполагают, что в ближайшее время разрушительный ветер и обильные осадки не отступят. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Испании из-за сильных дождей некоторые города накрыли наводнения. Так, в городе под названием Альканар вода несла по улицам автомобили местных жителей. За ночь там выпало более двухсот литров осадков. Часть Испании из-за непогоды оказывается под угрозой. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-climate-wildfires-spain/uncontrolled-spanish-wildfire-was-started-deliberately-official-says-idUSKBN2G30WN
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