В Испании снова полыхают леса: власти подозревают умышленный поджог (ФОТО)

В Испании вновь разгорелись лесные пожары. Об этом сообщает издание Reuters.

Лесные пожары в Испании. Фото: twitter.com/AlbertoSxenick.

Как стало известно, испанском регионе Галисия, что на севере страны вспыхнуло два мощных лесных пожара. Пламенем было уничтожено тысячи гектаров леса. Пожары подбираются к населённым пунктам.

Сообщается, что вчера, 7 сентября, один из пожаров вблизи небольшого города под названием Рибас-де-Сил поднял в воздух большие клубы дыма, заблокировал дороги и железнодорожные пути. Власти подозревают умышленный поджег.

Ликвидацией возгораний занимаются около 50 наземных групп. Задействована авиация (8 самолетов и 14 вертолетов). Отмечается, что на данный момент справится со стихией не удаётся.

В Сети появляются фотографии с места событий.





Фото: twitter.com/AlbertoSxenick.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Филиппины накрыл мощный тайфун. Непогода обрушилась на восток страны. Порывы ветра достигали 150 километров в час. Отмечается, что в нескольких провинциях, которые пострадали от тайфуна, наблюдались проблемы с электричеством. Специалисты предполагают, что в ближайшее время разрушительный ветер и обильные осадки не отступят. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Испании из-за сильных дождей некоторые города накрыли наводнения. Так, в городе под названием

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