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В США высказали свое мнение о том, должен ли Зеленский принять участие в саммите G-20, если там будет Путин

Путин и глава КНР Си Цзиньпин планируют участвовать в саммите G20 очно

сегодня, 21:51
Автор:

Лиля Воробьева
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В Белом доме убеждены, что украинский президент Владимир Зеленский должен принять участие в G-20, даже если там присутствует президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет Bloomberg .

В США высказали свое мнение о том, должен ли Зеленский принять участие в саммите G-20, если там будет Путин

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В Совете национальной безопасности США настаивают на том, чтобы Владимир Зеленский принял участие в саммите онлайн, а не лично.

А сам глава Белого дома Джо Байден заявил, что из-за того, что Путин ведет войну против Украины, он не должен присутствовать на G-20.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США готовит новый пакет помощи . Америка готовит для Украины еще один пакет пособия на общую сумму около 775 млн долларов. В него войдут беспилотники, ракетные системы и боеприпасы для HIMARS. Чиновник из Пентагона анонимно сообщил, что Америка подготовила еще один крупный пакет помощи для Украины. В частности сюда войдут: 2000 противоброневых снарядов, ракетные системы TOW, боеприпасы для HIMARS, скоростные противорадиационные ракеты, 1000 дополнительных противоброневых систем Javelin, 15 дронов Scan Eagle, 16 105-мм гауби 4 и 36 защитой от мин и засад).

Также "Комментарии" писали о том, что в США назвали возможные причины взрывов в Крыму . На сегодняшний день точно невозможно назвать причину, которая привела к серии взрывов в аннексированном Россией Крыму. Но есть несколько версий, почему это могло произойти. Так считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что Россия издает свою версию происшествия, рассказывая, что силы ВПЛ сработали эффективно и был сбит беспилотник. Но эксперты обращают внимание на то, что пока невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть заявление российской стороны, ведь неизвестно, избивал ли в Керчи или Бельбеке украинский беспилотник.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-19/white-house-says-zelenskiy-should-join-g-20-if-putin-attends#xj4y7vzkg
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