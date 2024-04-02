В США выяснили, что Россия предлагает Северной Корее в обмен на оружие

В Соединенных Штатах считают, что Россия заключила соглашение с Северной Кореей по поставкам оружия. Москва будет применять свое право вето в Совбезе ООН в отношении санкций против КНДР. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление спикера Госдепа Мэтью Миллера.



Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Во время брифинга Мэтью Миллера спросили, обеспокоены ли США ситуацией, что Россия выступает против продления санкций Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи. Спикер Госдепа США пояснил, что Россия не просто выступает против санкций, а имеет соглашение с КНДР.

"Невероятно обеспокоен. Обидно, что Россия и Китай решили применить право вето… Россия заключила соглашение с КНДР в обмен на то, что КНДР вооружила ее в войне против Украины. И теперь мы видим, как Россия выполняет свою часть соглашения", — пояснил Мэтью Миллер.

Несмотря на то, что Россия и ее один из крупнейших партнеров – Китай, не поддержали санкции против Северной Кореи, США и дальше будет применять ограничения к КНДР.

"У нас все еще есть полный спектр санкций в отношении Северной Кореи, и мы будем продолжать их соблюдать", — подчеркнул Миллер.

Напомним, что 28 марта в Совбезе ООН прошло голосование по продолжению деятельности группы экспертов, осуществляющих мониторинг соблюдения санкций против Северной Кореи. Единственной страной, которая проголосовала против оказалась Россия, Китай воздержался от голосования, а остальные 13 стран высказались за продолжение. Франция, Япония, США, Южная Корея и Великобритания осудили российское вето в совместном заявлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын назвал причину, по которой готов начать войну.

Также "Комментарии" писали, что россияне массово убегают в одну из стран Европы.



