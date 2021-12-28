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В США задержали парня, устроившего смертельную стрельбу в магазине: полиция устанавливает мотив

14-летний парень арестован в связи со стрельбой в техасском магазине, в результате которой погибли три человека

сегодня, 14:13
Автор:

Карина Ожерельева
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14-летний подросток был арестован в понедельник, 27 декабря, в связи со стрельбой в мини-магазине в Гарленде, штат Техас, в результате которой погибли три человека, а один находится в критическом состоянии. Такое заявление сделал во время пресс-конференции начальник полиции Гарленда Джефф Брайан. Об этом сообщает CNN.

В США задержали парня, устроившего смертельную стрельбу в магазине: полиция устанавливает мотив

Гильзы на полу - фото из открытых источников

Все жертвы воскресной стрельбы были мальчиками-подростками из Гарленда, сказал Брайан. В понедельник, 27 декабря, они были идентифицированы как 14-летний Ксавьер Гонсалес, 16-летний Иван Нояла и 17-летний Рафаэль Гарсия по сообщению полиции Гарленда.

Во время пресс-конференции полицейские обнародовали видео с места происшествия, на котором был виден внешний вид нападающего. На видео человек в шортах и без рубашки открыл дверь в магазин и принялся стрелять.

"Пистолетом, использованным в этом инциденте, являлся пистолет 40-го калибра. Мы знаем, что он произвел не менее 20 выстрелов, потому что мы нашли гильзы", – сказал Брайан.

Брайан добавил, что полиция работает над установлением мотива.

"Почему?" – один из наших главных вопросов сейчас", – сказал Брайан.
Как сообщали ранее "Комментарии", в США во время перестрелки с полицией погиб ребенок. По официальным сообщениям, пуля попала в несовершеннолетнюю девочку, которая находилась в раздевалке бутика одежды. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе, когда полиция начала стрелять в мужчину. Известно, что находившаяся в раздевалке 14-летняя девочка погибла на месте от огнестрельного ранения. В полиции пока нет объяснений поведения мужчины и почему погибла школьница.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/12/27/us/garland-texas-convenience-store-shooting/index.html
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