В США задержали парня, устроившего смертельную стрельбу в магазине: полиция устанавливает мотив

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Карина Ожерельева
14-летний подросток был арестован в понедельник, 27 декабря, в связи со стрельбой в мини-магазине в Гарленде, штат Техас, в результате которой погибли три человека, а один находится в критическом состоянии. Такое заявление сделал во время пресс-конференции начальник полиции Гарленда Джефф Брайан. Об этом сообщает CNN.
Гильзы на полу - фото из открытых источников
Все жертвы воскресной стрельбы были мальчиками-подростками из Гарленда, сказал Брайан. В понедельник, 27 декабря, они были идентифицированы как 14-летний Ксавьер Гонсалес, 16-летний Иван Нояла и 17-летний Рафаэль Гарсия по сообщению полиции Гарленда.
Во время пресс-конференции полицейские обнародовали видео с места происшествия, на котором был виден внешний вид нападающего. На видео человек в шортах и без рубашки открыл дверь в магазин и принялся стрелять.
Брайан добавил, что полиция работает над установлением мотива.
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