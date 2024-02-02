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В США заговорили о санкциях против Венгрии: что известно

Сенаторы призвали администрацию Джо Байдена ввести санкции против Венгрии

2 февраля 2024, 22:39
Автор:
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Марьян Ощановский
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Три сенатора Конгресса США призвали Белый дом рассмотреть возможность введения санкций против Венгрии.

В США заговорили о санкциях против Венгрии: что известно

В США растет недовольство Венгрией. Фото из открытых источников

Как пишет издание Bloomberg, глава Комитета по международным отношениям Бен Кардин считает венгерского премьера Виктора Орбана "наименее надежным союзником НАТО, вызывающим растущее возмущение среди партнеров".

Бен Кардин подверг критике затягивание Орбаном выделения Евросоюзом финансовой помощи Украине. Он также осудил Венгрию за промедление с одобрением вступления Швеции в НАТО.

Сенатор считает, что в ответ на действия Орбана Белый дом должен рассмотреть возможность введения санкций против Венгрии и отмены безвизового режима для венгров.

Кроме Бена Кардина, политику Виктора Орбана осудили демократ Жанна Шахин и республиканец Том Тиллис. Они заявили, что венгерский премьер рискует безвозвратно испортить отношения своей страны с США и НАТО, если не поспособствует вступлению Швеции в Альянс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно исследованию Personnel Service, 22% граждан Польши негативно настроены к украинцам. Исследование показало, что чаще всего негативно к гражданам Украины относятся поляки от 25 до 34 лет. Граждане Польши, которым за 55 лет, чаще всего положительно настроены к украинцам. На рост негативного отношения к украинцам может влиять подорожание жизни и беспокойство поляков по поводу собственного материального положения из-за страха, что украинские работники могут забрать их работу.

"Комментарии" также писали, что заморозка войны усилит внутренние склоки в Украине тогда, как РФ воспользуется затишьем на фронте для усиления своего военного потенциала, убежден заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась. Без победы Украины от прекращения войны выиграет Россия, поскольку полностью перейдет на военные рельсы и избавится от международного давления.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-02/us-should-weigh-sanctions-against-orban-s-hungary-senator-says
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