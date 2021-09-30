В США закрыли все школы в одном городе из-за угрозы массовой стрельбы

В США все государственные школы Вайнленда закрыты в четверг, 30 сентября, из-за угрозы возможной стрельбы в школе. В среду вечером в округе объявили, что все здания государственной школы Вайнленда будут закрыты из-за сообщений, распространяющихся в социальных сетях. В округе говорят, что этот шаг был сделан из большой осторожности. Об этом сообщает телеканал CBS.

Школа в США, фото с открытых источников

Представитель школьного округа сказал, что они были проинформированы об угрозе в социальных сетях относительно возможной стрельбы в школе. В округе не сообщили, какой школе угрожала опасность. Департамент полиции Вайнленда расследует угрозу.



В четверг уроков не будет. Власть округа говорит, что все студенты и сотрудники должны оставаться дома. Решение о пятничных занятиях пока не принято.

Напомним, в школе в США темнокожий подросток стрелял в сверстника. Неизвестный открыл стрельбу и ранил трех людей на улице Миддлтон-роуд в Хакни, Лондон. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, двое других находятся в одной из больниц Великобритании. Британская полиция была вызвана на место происшествия около 21:45 по местному времени в понедельник.

Ранее ученик частной школы Англии, который сменил пол, задушил свою мать и нанес ей 118 ножевых ранений, прежде чем сделать пугающий звонок в службу 999, чтобы сказать полиции: "Принесите сумку для трупов". Полицейский, арестовавший Томпсона в доме в Хэмблдоне, графство Хэмпшир, сказал, что подросток был "чрезвычайно спокойным и сдержанным" и "казалось, что парня больше беспокоит его кошка".





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