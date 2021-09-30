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В США закрыли все школы в одном городе из-за угрозы массовой стрельбы

Школы в Вайнленде, штат Нью-Джерси, закрыты из-за угрозы массовой стрельбы

сегодня, 13:45
Автор:

Хмільовська Інна

В США все государственные школы Вайнленда закрыты в четверг, 30 сентября, из-за угрозы возможной стрельбы в школе. В среду вечером в округе объявили, что все здания государственной школы Вайнленда будут закрыты из-за сообщений, распространяющихся в социальных сетях. В округе говорят, что этот шаг был сделан из большой осторожности. Об этом сообщает телеканал CBS.

В США закрыли все школы в одном городе из-за угрозы массовой стрельбы

Школа в США, фото с открытых источников

Представитель школьного округа сказал, что они были проинформированы об угрозе в социальных сетях относительно возможной стрельбы в школе. В округе не сообщили, какой школе угрожала опасность. Департамент полиции Вайнленда расследует угрозу.

В четверг уроков не будет. Власть округа говорит, что все студенты и сотрудники должны оставаться дома. Решение о пятничных занятиях пока не принято.

Напомним, в школе в США темнокожий подросток стрелял в сверстника. Неизвестный открыл стрельбу и ранил трех людей на улице Миддлтон-роуд в Хакни, Лондон. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, двое других находятся в одной из больниц Великобритании. Британская полиция была вызвана на место происшествия около 21:45 по местному времени в понедельник. 

Ранее ученик частной школы Англии, который сменил пол, задушил свою мать и нанес ей 118 ножевых ранений, прежде чем сделать пугающий звонок в службу 999, чтобы сказать полиции: "Принесите сумку для трупов". Полицейский, арестовавший Томпсона в доме в Хэмблдоне, графство Хэмпшир, сказал, что подросток был "чрезвычайно спокойным и сдержанным" и "казалось, что парня больше беспокоит его кошка".



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Источник: https://philadelphia.cbslocal.com/2021/09/29/vineland-public-schools-closed-thursday-threat-possible-school-shooting/
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