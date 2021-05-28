Прокуратура нью-йоркского округа Бруклин занялась расследованием попытки вмешательства бывших и нынешних высокопоставленных лиц Украины в выборы государственного главы Соединенных Штатов Америки. Речь идет о президентских выборах 2020 года, на которых победил Джозеф Байден, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на The New York Times.

В США занялись расследованием возможного вмешательства Украины в президентские выборы 2020 года - фото из открытых источников

В издании отмечают, что украинцы могли "помочь распространить информацию, которая обвиняет демократа и его сына Хантера Байдена в коррупции". Таким образом, в США считают, что украинские чиновники могут быть причастны к сотрудничеству с правозащитником экс-президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Прокуроры обратили внимание на поездку юриста в Европу в конце 2019 года. Журналисты NYT отметили, что тогда Джулиани встречался, в частности, с внефракционным украинским нардепом Андреем Деркачем.

Ранее портал "Комментарии" писал, что разведка США узнала новую информацию о происхождении коронавируса. Кроме того, в сообщении отмечается, что американская разведка располагает новыми и еще не исследованными данными, связанными с источником пандемии коронавируса. Пока информацию, которую узнали спецслужбы, не разглашают. Для того чтобы убедиться, каким образом распространился коронавирус, разведка использует очень сильные компьютерные мощности. Стоит отметить, что президент США Джозеф Байден приказал американским спецслужбам определить происхождение коронавируса. На исполнение этой задачи лидер страны дал 90 дней.

В материале нашего издания также можно прочитать, действительно ли США могут проиграть от запуска российского газопровода Северный поток-2. Также специалисты попробовали объяснить, может ли Украина (которая точно проиграет в случае запуска СП-2) выторговать себе хоть какие-то преференции в подобном случае.

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