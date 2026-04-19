В США заподозрили Трампа в "слабоумии": что произошло

Slava Kot
В США усиливается политическая критика президента Дональда Трампа после военных действий его администрации против Ирана. Представители Демократической партии обвинили главу Белого дома в безответственности, концентрации власти и вовлечении страны в новый конфликт без четкой стратегии.
Президент США Дональд Трамп.
Критические заявления в сторону Трампа прозвучали во время международной конференции по прогрессивной мобилизации в Барселоне, где собрались политики и общественные деятели из разных стран. Одним из самых громких критиков Трампа стал губернатор Миннесоты Тим Уолз. По его словам, Америка столкнулась с опасной концентрацией власти, а демократические институты испытывают давление.
Сенатор от Коннектикута Крис Мерфи заявил, что нынешняя ситуация является серьезнейшей угрозой для демократического устройства США со времен Гражданской войны. По его словам, Трамп пытается установить контроль над судами, правоохранительной системой, медиа и избирательными процессами.
К критике присоединилась и бывшая вице-президент Камала Гаррис. Она заявила, что Трамп втянул страну в войну, которую не поддерживает большинство американцев. Гаррис также обратила внимание на экономические последствия конфликта и рост цен для американцев.
