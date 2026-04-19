В США заподозрили Трампа в "слабоумии": что произошло

В США усиливается политическая критика президента Дональда Трампа после военных действий его администрации против Ирана. Представители Демократической партии обвинили главу Белого дома в безответственности, концентрации власти и вовлечении страны в новый конфликт без четкой стратегии.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Критические заявления в сторону Трампа прозвучали во время международной конференции по прогрессивной мобилизации в Барселоне, где собрались политики и общественные деятели из разных стран. Одним из самых громких критиков Трампа стал губернатор Миннесоты Тим Уолз. По его словам, Америка столкнулась с опасной концентрацией власти, а демократические институты испытывают давление.

"У нас есть слабоумный, легкомысленный президент, который втянул нас в войну, где не было никакой угрозы, без четких целей и плана выхода. Нам нужно назвать это тем, чем оно есть: это фашизм. Или, по меньшей мере, фашистский уклон, к которому они явно тяготеют", — сказал Волз.

Сенатор от Коннектикута Крис Мерфи заявил, что нынешняя ситуация является серьезнейшей угрозой для демократического устройства США со времен Гражданской войны. По его словам, Трамп пытается установить контроль над судами, правоохранительной системой, медиа и избирательными процессами.

"Я не собираюсь преуменьшать серьезность того, с чем мы сейчас сталкиваемся в Соединенных Штатах. Это самая существенная угроза американской демократии со времен Гражданской войны. Дональд Трамп в нашей стране пытается положить конец нашей демократии. Мы не на грани тоталитарного захвата, мы находимся в его центре", — заметил Мерфи.

К критике присоединилась и бывшая вице-президент Камала Гаррис. Она заявила, что Трамп втянул страну в войну, которую не поддерживает большинство американцев. Гаррис также обратила внимание на экономические последствия конфликта и рост цен для американцев.

"Он втянулся в войну, фактически позволив Биби Нетаньяху втянуть себя в нее. Он вошел в войну, которой американский народ не хочет, подвергая риску американских военнослужащих… И среди многочисленных последствий — рост цен на горючее, из-за чего в среднем американцы платят по меньшей мере на 15 долларов больше, чтобы заправить бак. Цена на дизтопливо вообще выросла на 50%", – сказала Гаррис.

