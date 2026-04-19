У США запідозрили Трампа в "недоумкуватості": що сталося

Slava Kot
У США посилюється політична критика президента Дональда Трампа після військових дій його адміністрації проти Ірану. Представники Демократичної партії звинуватили главу Білого дому у безвідповідальності, концентрації влади та втягуванні країни у новий конфлікт без чіткої стратегії.
Критичні заяви у бік Трампа пролунали під час міжнародної конференції з питань прогресивної мобілізації в Барселоні, де зібралися політики та громадські діячі з різних країн. Одним з найгучніших критиків Трампа став губернатор Міннесоти Тім Волз. За його словами, Америка зіткнулася з небезпечною концентрацією влади, а демократичні інститути зазнають тиску.
Сенатор від Коннектикуту Кріс Мерфі заявив, що нинішня ситуація є найсерйознішою загрозою для демократичного устрою США з часів Громадянської війни. За його словами, Трамп намагається встановити контроль над судами, правоохоронною системою, медіа та виборчими процесами.
До критики долучилася і колишня віцепрезидентка Камала Гарріс. Вона заявила, що Трамп втягнув країну у війну, якої не підтримує більшість американців. Гарріс також звернула увагу на економічні наслідки конфлікту та зростання цін для американців.
