У США запідозрили Трампа в "недоумкуватості": що сталося

У США посилюється політична критика президента Дональда Трампа після військових дій його адміністрації проти Ірану. Представники Демократичної партії звинуватили главу Білого дому у безвідповідальності, концентрації влади та втягуванні країни у новий конфлікт без чіткої стратегії.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Критичні заяви у бік Трампа пролунали під час міжнародної конференції з питань прогресивної мобілізації в Барселоні, де зібралися політики та громадські діячі з різних країн. Одним з найгучніших критиків Трампа став губернатор Міннесоти Тім Волз. За його словами, Америка зіткнулася з небезпечною концентрацією влади, а демократичні інститути зазнають тиску.

"У нас є слабоумний, легковажний президент, який втягнув нас у війну, де не було жодної загрози, без чітких цілей і плану виходу. Нам потрібно назвати це тим, чим воно є: це фашизм. Або, щонайменше, фашистський ухил, до якого вони явно тяжіють", — сказав Волз.

Сенатор від Коннектикуту Кріс Мерфі заявив, що нинішня ситуація є найсерйознішою загрозою для демократичного устрою США з часів Громадянської війни. За його словами, Трамп намагається встановити контроль над судами, правоохоронною системою, медіа та виборчими процесами.

"Я не збираюся применшувати серйозність того, з чим ми зараз стикаємося у Сполучених Штатах. Це найсуттєвіша загроза американській демократії з часів Громадянської війни. Дональд Трамп у нашій країні намагається покласти край нашій демократії. Ми не на межі тоталітарного захоплення, ми перебуваємо в його центрі", — зауважив Мерфі.

До критики долучилася і колишня віцепрезидентка Камала Гарріс. Вона заявила, що Трамп втягнув країну у війну, якої не підтримує більшість американців. Гарріс також звернула увагу на економічні наслідки конфлікту та зростання цін для американців.

"Він втягнувся у війну, фактично дозволивши Бібі Нетаньягу втягнути себе в неї. Він увійшов у війну, якої американський народ не хоче, наражаючи на ризик американських військовослужбовців… І серед численних наслідків — зростання цін на пальне, через що в середньому американці платять щонайменше на 15 доларів більше, щоб заправити бак. Ціна на дизпаливо взагалі зросла на 50%", — сказала Гарріс.

