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В США запустили авиарейсы для занятий сексом

Компания обещает полную конфиденциальность

сегодня, 01:45
Автор:

Ольга Чародий
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Лас-Вегасская компания Love Cloud начала осуществлять частные авиарейсы для пассажиров, желающих разнообразить свою интимную жизнь и заняться сексом в воздухе. Смотрите дальше на фото, какие условия создали для такого пикантного путешествия. Как рассказывают в компании, пассажирам предлагают вылететь с аэродрома и узнать поближе тело друг друга прямо в самолете — пока пилот пролетает мимо живописных мест. В конце вас высадят в том же аэродроме.

В США запустили авиарейсы для занятий сексом

Самолет (фото из открытых источников)

Полет длится час-полтора, одновременно участвовать в нем могут до шести человек. Стоимость – 2 тысячи долларов. Из удобств: двуспальная кровать и подушки, которая поможет выполнять разнообразные трюки. Компания обещает полную конфиденциальность. Пилот не видит, что происходит в салоне и сидит в наушниках с шумом. По словам пилота Love Cloud, клиенты в компании разнообразны: от молодоженов до пожилых пар и свингеров.

Напомним, в Канаде самолет вынуждено приземлился на автобанИнцидент произошел неподалёку от канадского города Торонто. Легкомоторный самолёт с двумя членами экипажа на борту вылетел с аэропорта Маркхама, но уже спустя несколько минут испытал технические сложности.  Поняв, что летательный аппарат не сможет вернуться в аэропорт, пилот и инструктор приняли решение о посадке на десятиполосной автостраде.  Вынужденная посадка прошла успешно. Сообщается, что ни члены экипажа самолета, ни водители автомобилей в результате инцидента не пострадали. Движение на данном участке автодороги было временно остановлено. Ожидается эвакуация самолета.  В Сети появились видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как на оживлённой дороге приземляется самолет. 




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Источник: https://lovecloudvegas.com/mhc-fights
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