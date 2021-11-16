В США запустили авиарейсы для занятий сексом

Лас-Вегасская компания Love Cloud начала осуществлять частные авиарейсы для пассажиров, желающих разнообразить свою интимную жизнь и заняться сексом в воздухе. Смотрите дальше на фото, какие условия создали для такого пикантного путешествия. Как рассказывают в компании, пассажирам предлагают вылететь с аэродрома и узнать поближе тело друг друга прямо в самолете — пока пилот пролетает мимо живописных мест. В конце вас высадят в том же аэродроме.

Самолет (фото из открытых источников)

Полет длится час-полтора, одновременно участвовать в нем могут до шести человек. Стоимость – 2 тысячи долларов. Из удобств: двуспальная кровать и подушки, которая поможет выполнять разнообразные трюки. Компания обещает полную конфиденциальность. Пилот не видит, что происходит в салоне и сидит в наушниках с шумом. По словам пилота Love Cloud, клиенты в компании разнообразны: от молодоженов до пожилых пар и свингеров.

Напомним, в Канаде самолет вынуждено приземлился на автобан. Инцидент произошел неподалёку от канадского города Торонто. Легкомоторный самолёт с двумя членами экипажа на борту вылетел с аэропорта Маркхама, но уже спустя несколько минут испытал технические сложности. Поняв, что летательный аппарат не сможет вернуться в аэропорт, пилот и инструктор приняли решение о посадке на десятиполосной автостраде. Вынужденная посадка прошла успешно. Сообщается, что ни члены экипажа самолета, ни водители автомобилей в результате инцидента не пострадали. Движение на данном участке автодороги было временно остановлено. Ожидается эвакуация самолета. В Сети появились видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как на оживлённой дороге приземляется самолет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!