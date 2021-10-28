В Канаде самолет совершил вынужденную посадку на оживлённой автостраде (ВИДЕО)

В Канаде самолет вынуждено приземлился на автобан. Об этом сообщает издание CBC News.

Самолет приземлился на автостраду. Фото: Michael Cole/CBC

Инцидент произошел неподалёку от канадского города Торонто. Легкомоторный самолёт с двумя членами экипажа на борту вылетел с аэропорта Маркхама, но уже спустя несколько минут испытал технические сложности.

Поняв, что летательный аппарат не сможет вернуться в аэропорт, пилот и инструктор приняли решение о посадке на десятиполосной автостраде.

Вынужденная посадка прошла успешно. Сообщается, что ни члены экипажа самолета, ни водители автомобилей в результате инцидента не пострадали. Движение на данном участке автодороги было временно остановлено. Ожидается эвакуация самолета.

В Сети появились видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как на оживлённой дороге приземляется самолет.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в американском штате Оклахома отец обнаружил своего 7-летнего сына мёртвым . Мальчик ушел на улицу поиграть в саду и не вернулся домой. Спустя некоторое время отец обнаружил бездыханное тело своего ребёнка. О случившемся узнали в правоохранительных органах. Согласно предварительным данным, смерть мальчишки наступила после нападения неизвестного животного.

Также "Комментарии" писали о том, что в австрийских Альпах разгорелся мощный лесной пожар. Огонь разбушевался неподалёку от коммуны Хиршванг-ан-дер-Ракс. Пожар распространяется быстрыми темпами. Всего за несколько дней площадь возгорания увеличилась более чем в 20 раз. Со стихией борются около трех сотен пожарных. Применяется авиация.

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