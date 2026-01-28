У США заявили про домовленості щодо гарантій безпеки для України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що вже досягнуто загальної домовленості щодо гарантій безпеки України.

Держсекретар Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

За його словами, сторони обговорюють гарантії безпеки, які можуть передбачати направлення в Україну військ Великої Британії та Франції. Водночас наголосив на важливості підтримки такого рішення з боку США. Про це держсекретар сказав, виступаючи у Конгресі, пише The Guardian.

"Ці гарантії безпеки в основному передбачають розгортання невеликої кількості європейських військ, переважно французьких і британських, а потім підтримку з боку США. Але насправді гарантією безпеки є підтримка з боку США. І я не применшую той факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я лише вказую на те, що без підтримки з боку США це не має значення", – зазначив Рубіо.

У цьому контексті він заявив, що роль НАТО слід переосмислити. Однак, запевнив, що Сполучені Штати не відмовляються від участі в Альянсі.

Держсекретар США вважає, що НАТО має змінитися, а європейські партнери – радикально збільшити свої інвестиції в оборонні спроможності. За його словами, це потрібно для того, щоб мати змогу відігравати значущу роль, а не просто забезпечувати "малозначуще" розгортання сил, яке все одно потребує підтримки та страхування з боку США.

"Причина, чому НАТО потрібно переосмислити, полягає не в тому, що його мета має бути переосмислена, а в тому, що його можливості потрібно переосмислити", – додав Рубіо.

Як повідомляв портал "Коментарі", Україна не має наміру приймати безглузді гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Про це заявила посол України в НАТО Олена Гетьманчук в авторській статті The Telegraph. За її словами, на відміну від 2015 року та Мінських угод, сьогодні захист від майбутнього російського вторгнення розглядається Києвом як невід'ємна частина будь-якого мирного врегулювання.