У США заявили про нові санкції проти Росії: коли можуть прийняти рішення
У США заявили про нові санкції проти Росії: коли можуть прийняти рішення

Сполучені Штати Америки вже наступного тижня можуть запровадити нові санкції проти РФ

18 грудня 2025, 20:44
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Сполучені Штати Америки готові запровадити нові санкції проти Росії. Про це на зустрічі з послами європейських країн заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

У США заявили про нові санкції проти Росії: коли можуть прийняти рішення

Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Мінфін США може ввести додаткові санкції вже на наступному тижні. Американського міністра цитує надзвичайний та повноважний посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина.

"Міністр Фінансів США провів зустріч з європейськими послами. Дійсно на зустрічі він сказав про те, що на наступному тижні проти Росії можуть бути запроваджені додаткові санкції. Також готовність підтверджується і на рівні наших контактів в Мінфіні США", — написала Стефанішина у Telegram.

Як повідомляв портал "Коментарі", Велика Британія завдала нового чутливого удару по російській економіці, суттєво розширивши санкційний список. Під обмеження потрапили одразу 24 нові позиції, серед яких – ключові нафтові компанії, що забезпечують надходження валютних доходів до бюджету РФ.

Згідно з рішенням Лондона, під санкції потрапили російські нафтові компанії "Татнефть", "Русснефть", "Руснефтегаз" та "ННК-Ойл". Таким чином Британія продовжує системне посилення тиску на енергетичний сектор РФ – ключове джерело фінансування війни. 

Варто зазначити, що найбільші нафтові гравці Росії – "Роснефть" і "Лукойл" – були внесені до британського санкційного списку ще в жовтні, а нинішнє рішення фактично розширює фінансову ізоляцію галузі.

Як раніше писало видання "Коментарі", генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у разі, якщо після укладення мирної угоди Україна не зможе приєднатися до Альянсу, міжнародні гарантії безпеки мають бути настільки жорсткими, щоб будь-яка нова агресія з боку Росії мала для неї катастрофічні наслідки.



