В США женщина застраховала свою жизнь и умерла через несколько дней: что произошло

В Соединённых Штатах Америки полицейские расследуют жестокое убийство женщины. Об этом пишет издание ТСН.

Полиция США. Фото из открытых источников

Как стало известно, местная жительница застраховала свою жизнь на сумму 250 тысяч долларов, однако спустя несколько дней её убили.

К сотрудникам правоохранительных органов обратился муж убитой. Мужчина рассказал, что его супруга позвонила ему по телефону и сообщила, что в их дом проник посторонний человек. По его словам, после этого женщина перестала выходить на связь.

Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили труп американки. На теле умершей виднелось пулевое ранение в области головы. На лице пострадавшей была маска и пакет.

В ходе обыска в доме убитой, стражи порядка обнаружили документ, согласно которому семья умершей получит 250 тысяч долларов в случае её смерти. Один из подозреваемых стал сам заявитель.

Следов взлома в доме супругов не было, а в кармане мужчине нашли патрон 22 калибра.

На данный момент продолжается расследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Амстердаме прогремел взрыв посреди улицы. Прибывшие на место событий сотрудники спасательных служб установили, что у входа в жилой дом сработала взрывчатка. В результате происшествия пострадал один мужчина. Медики доставили его в больницу.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Нигерии затонула лодка. В этот момент на ней находилось около полусотни пассажиров. Судно опрокинулось и пошло ко дну. В результате происшествия погибли десятки граждан. Многие числятся пропавшими без вести.

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