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В США женщина застраховала свою жизнь и умерла через несколько дней: что произошло

За несколько дней до гибели американка застраховала свою жизнь на 250 тысяч долларов

сегодня, 16:28
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки полицейские расследуют жестокое убийство женщины. Об этом пишет издание ТСН.

В США женщина застраховала свою жизнь и умерла через несколько дней: что произошло

Полиция США. Фото из открытых источников

Как стало известно, местная жительница застраховала свою жизнь на сумму 250 тысяч долларов, однако спустя несколько дней её убили.

К сотрудникам правоохранительных органов обратился муж убитой. Мужчина рассказал, что его супруга позвонила ему по телефону и сообщила, что в их дом проник посторонний человек. По его словам, после этого женщина перестала выходить на связь. 

Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили труп американки. На теле умершей виднелось пулевое ранение в области головы. На лице пострадавшей была маска и пакет. 

В ходе обыска в доме убитой, стражи порядка обнаружили документ, согласно которому семья умершей получит 250 тысяч долларов в случае её смерти. Один из подозреваемых стал сам заявитель. 

Следов взлома в доме супругов не было, а в кармане мужчине нашли патрон 22 калибра. 

На данный момент продолжается расследование. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Амстердаме прогремел взрыв посреди улицы. Прибывшие на место событий сотрудники спасательных служб установили, что у входа в жилой дом сработала взрывчатка. В результате происшествия пострадал один мужчина. Медики доставили его в больницу. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Нигерии затонула лодка. В этот момент на ней находилось около полусотни пассажиров. Судно опрокинулось и пошло ко дну. В результате происшествия погибли десятки граждан. Многие числятся пропавшими без вести. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-ssha-zhenschina-zastrahovala-zhizn-na-250-tysyach-dollarov-i-poluchila-pulyu-v-golovu-1923367.html
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