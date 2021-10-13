В столице США поезд метро сошел с рельсов: 400 пассажиров оказались в ловушке (ВИДЕО)

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Денис Подставной
В Соединённых Штатах Америки поезд метро частично сошел с рельсов. Об этом сообщает издание Корреспондент.
В Вашингтоне вагон метро сошел с рельсов. Фото: Twitter
Как стало известно, инцидент произошел вчера, 12 октября в городе Вашингтон. Согласно данным СМИ, один из 12 вагонов поезда потерял контакт с рельсами. Это стало причиной того, что весь состав застрял в туннеле.
Около 400 пассажиров находились в темноте более часа. На место происшествия были направлены сотрудники спасательной службы.
Спасателям пришлось выводить людей по туннелю на расстояние более полу километра.
Из-за инцидента в обоих направлениях на одной из линий метро произошли задержки поездов. На данный момент устанавливаются причины схода вагона с рельсов.
В Сети появляются видео с места событий.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в британском городе Энфинлд электричка, в которой находилось около 50 пассажиров сошла с рельсов. После этого поезд врезался в защитное ограждение и едва не протаранил здание станции. В результате происшествия два человека получили травмы легкой степени тяжести. Мужчины отказались от госпитализации. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также "Комментарии" информировали о том, что вблизи японского города Бэй разбился планер. На его борту находилось два человека. Сообщается, что летательный аппарат потерпел крушение незадолго после взлёта. Он рухнул со стометровой высоты. В результате происшествия пилот и пассажир получили серьезные травмы. Пострадавшие были госпитализированы медиками, которые прибыли на место событий. От полученных травм они скончались в больнице.
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