В столице США поезд метро сошел с рельсов: 400 пассажиров оказались в ловушке (ВИДЕО)

В Соединённых Штатах Америки поезд метро частично сошел с рельсов. Об этом сообщает издание Корреспондент.

В Вашингтоне вагон метро сошел с рельсов. Фото: Twitter

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 12 октября в городе Вашингтон. Согласно данным СМИ, один из 12 вагонов поезда потерял контакт с рельсами. Это стало причиной того, что весь состав застрял в туннеле.

Около 400 пассажиров находились в темноте более часа. На место происшествия были направлены сотрудники спасательной службы.

Спасателям пришлось выводить людей по туннелю на расстояние более полу километра.

Из-за инцидента в обоих направлениях на одной из линий метро произошли задержки поездов. На данный момент устанавливаются причины схода вагона с рельсов.

В Сети появляются видео с места событий.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в британском городе Энфинлд электричка, в которой находилось около 50 пассажиров сошла с рельсов. После этого поезд врезался в защитное ограждение и едва не протаранил здание станции. В результате происшествия два человека получили травмы легкой степени тяжести. Мужчины отказались от госпитализации. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что вблизи японского города Бэй разбился планер. На его борту находилось два человека. Сообщается, что летательный аппарат потерпел крушение незадолго после взлёта. Он рухнул со стометровой высоты. В результате происшествия пилот и пассажир получили серьезные травмы. Пострадавшие были госпитализированы медиками, которые прибыли на место событий. От полученных травм они скончались в больнице.

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