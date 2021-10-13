logo
Русский Українська

BTC/USD

54385.43

ETH/USD

3421.89

LTC/USD

168.09

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В столице США поезд метро сошел с рельсов: 400 пассажиров оказались в ловушке (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В столице США поезд метро сошел с рельсов: 400 пассажиров оказались в ловушке (ВИДЕО)

Около 400 пассажиров находились в темноте более часа

сегодня, 11:21
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки поезд метро частично сошел с рельсов. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В столице США поезд метро сошел с рельсов: 400 пассажиров оказались в ловушке (ВИДЕО)

В Вашингтоне вагон метро сошел с рельсов. Фото: Twitter

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 12 октября в городе Вашингтон. Согласно данным СМИ, один из 12 вагонов поезда потерял контакт с рельсами. Это стало причиной того, что весь состав застрял в туннеле. 

Около 400 пассажиров находились в темноте более часа. На место происшествия были направлены сотрудники спасательной службы. 

Спасателям пришлось выводить людей по туннелю на расстояние более полу километра. 

Из-за инцидента в обоих направлениях на одной из линий метро произошли задержки поездов. На данный момент устанавливаются причины схода вагона с рельсов. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в британском городе Энфинлд электричка, в которой находилось около 50 пассажиров сошла с рельсов. После этого поезд врезался в защитное ограждение и едва не протаранил здание станции. В результате происшествия два человека получили травмы легкой степени тяжести. Мужчины отказались от госпитализации. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что вблизи японского города Бэй разбился планер. На его борту находилось два человека. Сообщается, что летательный аппарат потерпел крушение незадолго после взлёта. Он рухнул со стометровой высоты. В результате происшествия пилот и пассажир получили серьезные травмы. Пострадавшие были госпитализированы медиками, которые прибыли на место событий. От полученных травм они скончались в больнице. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/world/4405958-v-metro-vashynhtona-poezd-soshel-s-relsov
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ