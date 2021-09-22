В Техасе из ресторана выгнали семью, которая была в защитных масках

В штате Техас из ресторана выгнали мужа и жену, которые были в защитных масках. Они пытались таким образом защитить свою 4-месячного ребенка.Об этом рассказали на американском телеканале CNN.

США (фото из открытых источников)





У пары, Натали Вестер и Хосе Лопеса-Герреро, 4-месячный сын, у которого ослаблен иммунитет. Они рассказали, что надеть защитные маски, несмотря на то, что в штате много случаев заражения коронавируса, было взвешенным решением, поскольку они думали о ребенке.

Это произошло 10 сентября в баре городка Роулетт.





"Мы — молодые родители, и в разгаре пандемии мы не имеем выбора, мы должны думать о ребенке ... В тот вечер моя мама не смогла с малышом, поэтому мы пошли на встречу с друзьями вместе с сыном ...", — рассказала Натали.





В их 4-месячного сына муковисцидозом. Это системное наследственное заболевание, вызванное мутацией на генном уровне. При таком заболевании происходит поражение желез внешней секреции и сложные нарушения функций органов дыхания. Несмотря на это, родители всегда носили защитные маски во время пандемии и снимали их только тогда, когда нужно было поесть.

Однако в ресторане Hang Time Sports Grill & Bar их попросили снять маски, или покинуть заведение. Журналисты пытались связаться с руководством учреждения, но безрезультатно.





Напомним, апелляционный суд штата Флорида аннулировал решение суда низшей инстанции, тем самым признав законным решение губернатора Рона ДеСантиса об отмене обязательного ношения защитных масок в федеральных учреждениях. ДеСантис — губернатор, представитель Республиканской партии. Он заявил, что жители Флориды имеют право не носить защитные маски во время пандемии коронавируса, поскольку это не является обязательным требованием федерального правительства и нарушает права и свободы граждан. Также правило касалось школ. То есть учителям и ученикам разрешили ходить без масок, несмотря на новые рекомендации президента США Джо Байдена. Однако во Флориде вопрос защитных масок имел политическое значение. Те, кто против ношения масок, заявляли, что это нарушение прав и свобод граждан, а их оппоненты говорили о масках как необходимых превентивных мерах для сдерживания коронавируса.

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