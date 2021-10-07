В Техасе старшеклассник устроил стрельбу: есть раненые

Полиция штата Техас расследует случай стрельбы среди старшеклассников. 18-летний подозреваемый ранил четырех человек. Об этом сообщает американский телеканал FOX News.

США (фото из открытых источников)

Стрельба произошла в старшей школе Арлингтона. Старшеклассник, который начал стрелять, до сих пор на свободе, но его удалось идентифицировать. Подозреваемый — 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс. После стрельбы он сел в автомобиль и уехал с места происшествия. Сначала в школе старшеклассники устроили драку, после чего подозреваемый исчез. Двое учеников пострадали из-за огнестрельное ранение, их госпитализировали. Вероятно, также ранен один из сотрудников школы. Полиция ограничила доступ на территорию школы, все ученики и педагоги находятся в классах.





Напомним, в сети опубликованы кадры с камер наблюдения высшего учебного заведения в российском городе Перми. Там сегодня утром кровавую стрельбу начал 18-летний студент и местный житель Тимур Бекмансуров. Это обнародовал Telegram канал Baza. На видео парень с ружьем ходит учебными коридорами и с улыбкой выбирает тех, кого хочет застрелить. Стреляет в ровесников, что бледнеют от ужаса и ощущение близкой смерти. Затем они падают уже мертвы.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на пермский государственный университет напал стрелок . Студенты начали выпрыгивать из окна. По словам пресс-службы университета, пострадали десять человек. Пятеро были убиты. Администрация призвала всех закрыться в своих кабинетах. Личность стрелка полиция начала устанавливать. Также "Комментарии" сообщали о том, что появились новые подробности о пермском стрелке. Тимур всех сторонился, друзей не имел. Был незаметным и молчаливым, проявлял интерес только к оружию и агрессии. Всегда охотно отвечал на такие вопросы во время занятий. Ни с кем он не контактировал. Имел хорошие знания о военных кампаниях, мог много рассказывать о терроризме и совершенных на этой почве преступлениях. Первым отвечал на уроке истории, зная больше всех в классе.

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