В Техасе старшеклассник устроил стрельбу: есть раненые

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Ольга Чародий
Полиция штата Техас расследует случай стрельбы среди старшеклассников. 18-летний подозреваемый ранил четырех человек. Об этом сообщает американский телеканал FOX News.
США (фото из открытых источников)
Стрельба произошла в старшей школе Арлингтона. Старшеклассник, который начал стрелять, до сих пор на свободе, но его удалось идентифицировать. Подозреваемый — 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс. После стрельбы он сел в автомобиль и уехал с места происшествия. Сначала в школе старшеклассники устроили драку, после чего подозреваемый исчез. Двое учеников пострадали из-за огнестрельное ранение, их госпитализировали. Вероятно, также ранен один из сотрудников школы. Полиция ограничила доступ на территорию школы, все ученики и педагоги находятся в классах.
Напомним, в сети опубликованы кадры с камер наблюдения высшего учебного заведения в российском городе Перми. Там сегодня утром кровавую стрельбу начал 18-летний студент и местный житель Тимур Бекмансуров. Это обнародовал Telegram канал Baza. На видео парень с ружьем ходит учебными коридорами и с улыбкой выбирает тех, кого хочет застрелить. Стреляет в ровесников, что бледнеют от ужаса и ощущение близкой смерти. Затем они падают уже мертвы.
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