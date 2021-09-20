Стрельба в Перми: появилось полное видео расстрела учеников в университете

В сети опубликованы кадры с камер наблюдения высшего учебного заведения в российском городе Перми. Там сегодня утром кровавую стрельбу начал 18-летний студент и местный житель Тимур Бекмансуров. Это обнародовал Telegram канал Baza .

Бойню устроил 18-летний Тимур Бекмансуров - скриншот с видео

На видео парень с ружьем ходит учебными коридорами и с улыбкой выбирает тех, кого хочет застрелить. Стреляет в ровесников, что бледнеют от ужаса и ощущение близкой смерти. Затем они падают уже мертвы.

Бойня в Перми: что известно.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что н а пермский государственный университет напал стрелок . Студенты начали выпрыгивать из окна. По словам пресс-службы университета, пострадали десять человек. Пятеро были убиты. Администрация призвала всех закрыться в своих кабинетах. Личность стрелка полиция начала устанавливать.

Также "Комментарии" сообщали о том, что появились новые подробности о пермском стрелке. Тимур всех сторонился, друзей не имел. Был незаметным и молчаливым, проявлял интерес только к оружию и агрессии. Всегда охотно отвечал на такие вопросы во время занятий. Ни с кем он не контактировал. Имел хорошие знания о военных кампаниях, мог много рассказывать о терроризме и совершенных на этой почве преступлениях. Первым отвечал на уроке истории, зная больше всех в классе. Установлено, что пермский боевик учился на первом курсе правоведческого факультета. Этот расстрел сверстников он задумывал не первый год. Искал объект, накапливал деньги на оружие, которое и купил в магазине. Свои замыслы он выставлял в сети, как решил убивать.

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