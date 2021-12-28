В Tesla ограничат доступ к видеоиграм во время движения авто

Американская компания Tesla ограничит доступ к играм на сенсорном экране, расположенном на центральной консоли электромобиля, в которые можно было играть во время вождения. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Речь идет о функции Passenger Pay. На этой неделе регулятор США – Национальное управление дорожной безопасности – начал расследование по жалобе одного из водителей. Будет касаться проверка около 580 тысяч электрокаров Tesla 3, X и S с 2017 года.

Tesla - фото из открытых источников

Согласно данным NHTSA, игры стали доступны на некоторых автомобилях во время вождения с декабря 2020 года. До этого они работали только в режиме парковки. Passenger Pay предупреждает, что играть можно только пассажирам и требует подтверждения перед запуском. Однако регулятор отметил, что игра может отвлечь водителя и увеличить риск аварии.

Напомним, Регуляторы безопасности автомобилей США заявили в среду, 22 декабря, что они начали официальное расследование безопасности 580 000 автомобилей Tesla, проданных с 2017 года, из-за решения автопроизводителя позволить играть игры на переднем центральном сенсорном экране. Об этом сообщает Reuters. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщила, что ее предварительная оценка охватывает разные автомобили Tesla Model 3, S, X и Y 2017-2022 годов.

Эта функция, которая называется "Passenger Play", "может отвлечь водителя и увеличить риск аварии", — говорится в сообщении . NHTSA заявила, что "подтвердила, что эта возможность доступна с декабря 2020 года в автомобилях, оборудованных Tesla Passenger Play". Раньше функция игры "была включена, только когда транспортное средство находилось в парковке".

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