В Трампа стреляли: что известно о попытке убийства

В ночь на 14 июля звуки выстрелов раздались во время выступления американского политика Дональда Трампа в Пенсильвании. Бывший президент США получил ранение уха, а человек, который сделал покушение на Трампа был убит. Что известно о попытке убить Трампа.



Фото после попытки покушения на Дональда Трампа

Во время выступления в Пенсильвании прозвучала серия выстрелов в попытке убить Трампа. Бывший президент США, а также его сторонники после звуков выстрела упали на землю. Впоследствии Трамп встал в окруженные охранников, имея кровь на лице.

На фото и видео с места митинга видно, что в результате инцидента Трамп мог получить ранение уха. После стрельбы Трамп прервал речь и покинул площадку.

Секретная служба США сообщила, что в попытке покушения на Трампа погиб один из митингующих, а еще два человека находятся в тяжелом состоянии. Также известно, что нападавший был убит. Пока неизвестна цель, с которой было совершено нападение на Дональда Трампа.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил, что с Дональдом Трампом после попытки покушения "все хорошо".

"Президент Трамп благодарит правоохранительные органы и службы быстрого реагирования за их быстрые действия во время этого отвратительного акта. С ним все в порядке, и он находится в местном медицинском учреждении. Больше подробностей будет сообщено позже", — говорится в заявлении Чунга.

Также в сеть попало видео на котором зафиксирована попытка покушения на Трампа:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые выступил перед публикой после покушения на убийство с заявлением о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трамп требует от Европы заплатить 100 млрд долларов из-за войны в Украине.