Головна Новини Світ США У війні з Іраном у Трампа вирішили йти до кінця: що збираються захопити
commentss НОВИНИ Всі новини

У війні з Іраном у Трампа вирішили йти до кінця: що збираються захопити

Адміністрація Трампа розглядає операцію зі спецпідрозділами, але рішення ще не ухвалене

21 березня 2026, 16:35
Кравцев Сергей

Адміністрація Дональда Трампа опрацьовує кілька варіантів дій щодо іранської ядерної програми на тлі загострення ситуації. Як повідомляє CBS News, серед сценаріїв, як забезпечення контролю над ядерними об’єктами, так і потенційне силове вилучення збагаченого урану.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел, ключову роль у можливій операції можуть відіграти сили Об'єднане командування спеціальних операцій США – елітний підрозділ, який спеціалізується на найскладніших місіях, зокрема у сфері нерозповсюдження зброї масового ураження.

У Вашингтоні також не виключають сценарій фізичного вилучення запасів високозбагаченого урану з території Ірану. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила, що такий варіант перебуває на розгляді. Водночас остаточного рішення поки немає.

За оцінками МАГАТЕ, Іран накопичив близько 972 фунтів урану, збагаченого до 60% — рівня, близького до збройового. Значна частина цих матеріалів зберігається на підземних об’єктах, які вже зазнавали ударів.

Глава агентства Рафаель Гроссі застерігає: операція з вилучення такого урану буде надзвичайно складною та ризикованою через специфіку його зберігання і транспортування.

Водночас американська розвідка раніше дійшла висновку, що Тегеран наразі не веде активної розробки ядерної зброї. Сам Іран наполягає на мирному характері своєї програми. Проте високий рівень збагачення урану викликає серйозне занепокоєння міжнародної спільноти.

Експерти зазначають, що будь-яке силове втручання може мати непередбачувані наслідки для регіональної безпеки та спровокувати новий виток ескалації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — заяви президента США Дональда Трампа про війну з Іраном стають дедалі жорсткішими, але при цьому суперечливими. Як зазначає кореспондент Sky News Марк Стоун, сигнали про можливе згортання військової кампанії не варто сприймати буквально.




