В ВР рассказали, как демократы используют против Трампа политическое айкидо

Американские выборы очень важны для Украины, и это очевидно всем, отметила нардеп Виктория Сюмар.

Дональд Трамп

По ее словам, избирательная стратегия Дональда Трампа базировалась на критике возможности Джо Байдена исполнять обязанности президента. При этом, по ее словам, Трамп без угрызений совести называл Байдена "худшим президентом в истории", и всячески подчеркивал его возрастные ограничения.

"Но после решения Байдена сняться с гонки, эта стратегия неожиданно развернулась против самого Трампа, ведь он не младше, а по истечении пятилетнего срока рискует стать самым старым президентом США. Для этого республиканцам придется перестраивать свою кампанию. И теперь, когда его конкуренткой, вероятно, станет значительно моложе Камала Гаррис, демократы точно вспоминают Трампу все в стиле политического айкидо", — говорит Сюмар.

После вчерашнего выступления в Висконсини Камалы Гаррис стали понятны основные акценты возможной кампании демократов.

"Как бывший прокурор Калифорнии я имела дело с мошенниками, сексуальными насильниками и другими, а значит хорошо понимаю типаж, к которому принадлежит Трамп" — сказала она.

И потому, говорит Сюмар, вполне реально, что она как буквально как прокурор может развенчивать основные тезисы Трампа, мягко говоря, часто не лишенные популизма.

"К тому же Трампу придется на дебатах дискутировать с женщиной, и в такой дискуссии, перебрав с хамством, легко проиграть. Это определенный вызов для уверенного в себе Дональда. Трамп удачно дополнил себя кандидатом в вице президенты Венсом, который является воплощением американской мечты. Потому что, вырастая с наркозависимой матерью в бедной семье, смог стать кем стал. И об этом можно даже посмотреть фильм на платформе Нетфликс. Но такую же мечту олицетворяет собой и Гаррис, темнокожая женщина, родители которой – эмигранты из Ямайки и Индии, которые смогли стать учеными, а их дочь – первой женщиной вице-президентом в истории США. Поэтому это тоже о мечте, какова Америка для всех тех, кто стремится там к жизни и карьере", — говорит нардеп.

По ее словам, начинавшаяся достаточно банально кампания сейчас выглядит совсем иначе. Ибо на стороне Гаррис вполне могут выступить популярные американские звезды, такие как феноменальная Тейлор Свифт и крайне убедительная Опра Уинфри.

"Да, все будет решаться в нескольких колеблющихся штатах. Так работает избирательная система США. Но, наверное, можно сказать одно: результаты не будут определены вплоть до окончательного подсчета голосов. И в этом у США уж точно есть победитель. Этот победитель – демократия", — заявила Сюмар.

При этом она подчеркнула, что самое главное для Украины в этих выборах – побыть в стороне и удержать двухпартийную поддержку США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как Байден своим отказом от участия в выборах обыграл Путина.



