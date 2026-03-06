logo_ukra

Вашингтон б'є по нафтовим доходам Кремля: США хочуть виставити Китаю жорстку умову
commentss НОВИНИ Всі новини

Вашингтон б'є по нафтовим доходам Кремля: США хочуть виставити Китаю жорстку умову

Адміністрація Трампа готує жорстку пропозицію Пекіну: купуйте енергоносії у США - і скоротите фінансове підживлення війни Росії проти України

6 березня 2026, 07:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сполучені Штати мають намір домогтися від Китаю скорочення закупівель російської нафти та запропонувати Пекіну альтернативу – збільшення імпорту американських енергоресурсів. Такий крок може серйозно вдарити по доходах Кремля та послабити позиції Росії у війні проти України. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в адміністрації США.

Вашингтон б'є по нафтовим доходам Кремля: США хочуть виставити Китаю жорстку умову

США та Китай. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, питання енергетики може стати однією з ключових тем майбутніх переговорів між Вашингтоном та Пекіном.

Напередодні візиту президента США Дональда Трампа до Китаю міністр фінансів Скотт Бессент вже формує порядок денний переговорів. Серед пропозицій, що обговорюються, – заклик до китайської сторони скоротити закупівлі російської нафти та замінити їх поставками зі США.

За інформацією джерел, Бессент має намір порушити це питання на зустрічі з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном. Переговори можуть відбутися в Парижі в середині березня і стануть підготовчим етапом до саміту Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна, який попередньо заплановано на початок квітня.

Для Пекіна такий крок може стати серйозним економічним та політичним випробуванням. Китай активно закуповує російську нафту зі значними знижками, тому перехід на американські поставки коштуватиме значно дорожче. Крім того, скорочення закупівель у Москви здатне погіршити відносини між Китаєм та Росією.

Вашингтон також має намір обговорити з Пекіном скорочення закупівель іранської нафти. Хоча частину поставок було зупинено після ударів США та Ізраїлю, Білий дім прагне знизити довгострокову залежність Китаю від іранських енергоресурсів.

У той же час, Китай може висунути власні вимоги. За даними джерел, Сі Цзіньпін може спробувати домогтися від США чіткішої позиції з питання Тайваню.

Окрім енергетики, Вашингтон планує домагатися розширення закупівель Китаєм американської сої та літаків Boeing, а також пом'якшення експортних обмежень Пекіна на рідкісноземельні метали, необхідні для виробництва електроніки та високих технологій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Індія знову купує російську нафту: у Трампа відреагували.




