Вашингтон готовит новый подарок Путину: какие санкции собираются снять США

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с российской стороной возможное снятие санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Речь идет о государственном инвестиционном институте, располагающем многомиллиардными активами и ранее попавшем под американские ограничения из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

О переговорах сообщил помощник Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков. По его словам, контакты по этому вопросу продолжаются уже некоторое время. Активное участие в них принимает глава РФПИ и специальный представитель Кремля Кирилл Дмитриев, который поддерживает связь с американскими чиновниками. При этом Ушаков признал, что пока не знает, чем завершатся обсуждения.

Американский чиновник подтвердил CNN, что администрация Трампа действительно рассматривает возможность исключения фонда из санкционного списка. По его словам, Дмитриев оказался полезным посредником в переговорах между Вашингтоном и Москвой о прекращении войны.

В Белом доме заявили, что проводится стандартная процедура оценки обращения РФПИ. Предполагается, что возможное решение должно способствовать улучшению отношений двух стран и продвижению переговорного процесса.

Ограничения против фонда ввела администрация Джо Байдена после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. В Вашингтоне тогда характеризовали РФПИ как финансовый инструмент, тесно связанный с Владимиром Путиным и его окружением.

Возможное смягчение санкционного режима происходит на фоне ряда других шагов Трампа, вызвавших обеспокоенность среди западных союзников. Ранее американский президент объявил о договоренности, предусматривающей временное разрешение на экспорт российского дизельного топлива, а также отменил очередные ограничения, связанные с торговлей российскими энергоресурсами. Кроме того, была отложена инициатива о введении пошлин до 100% против крупнейших покупателей российской нефти и газа.

Сам Трамп объясняет подобные решения необходимостью не допустить срыва переговоров. В публикации от 18 октября в Truth Social он заявил, что не хочет предпринимать шаги, способные оттолкнуть Россию от переговорного стола.

По информации CNN, администрация США также стремится сдержать рост внутренних цен на нефть и дизельное топливо перед промежуточными выборами. Однако потенциальное снятие ограничений с РФПИ может стать отдельным сигналом о пересмотре американского подхода к экономическому давлению на Москву.

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