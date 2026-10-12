Вашингтон жестко ответил Европе из-за сделки с Россией

Министр финансов США Скотт Бессент резко ответил европейским критикам договоренности президента Дональда Трампа с Россией о поставках дизельного топлива. В эфире Fox News он назвал заявления европейских политиков "лицемерными", обвинив страны Европы в продолжении энергетического сотрудничества с Москвой.

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

По словам Бессента, с начала полномасштабной войны европейские государства направили России больше средств, чем Украине, поскольку не смогли полностью отказаться от российских энергоресурсов.

"У них была провальная энергетическая политика. Поэтому, когда они говорят, что мы не можем рассчитывать на передышку в вопросе цен на дизельное топливо, это сплошное лицемерие", — заявил глава американского Минфина.

Бессент подчеркнул, что Трамп выполняет предвыборные обещания и стремится добиться результатов, которые почувствуют сами американцы. В частности, администрация рассчитывает, что договоренность поможет снизить стоимость дизельного топлива.

"Президент Трамп пришел к власти с мандатом работать на благо американского народа", — отметил министр.

При этом он добавил, что после решения энергетического вопроса Вашингтон намерен вернуться к теме завершения войны с Ираном.

При этом критики сделки сомневаются, что российские поставки действительно приведут к заметному снижению цен. Кроме того, смягчение ограничений против российского топлива вызывает опасения, что Москва получит дополнительные доходы для продолжения войны против Украины.

Ранее ряд европейских политиков выступил против ослабления санкционного давления на Кремль. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что дополнительные доходы от продажи топлива могут укрепить финансовые возможности России.

Таким образом, вокруг дизельной сделки разгорается спор о приоритетах Вашингтона: экономические интересы американских потребителей или сохранение давления на Москву. Пока администрация Трампа делает ставку на снижение цен, европейские критики предупреждают о возможных последствиях для санкционной политики.

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