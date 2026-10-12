Вашингтон жорстко відповів Європі через угоду з Росією

Міністр фінансів США Скотт Бессент різко відповів європейським критикам домовленості президента Дональда Трампа з Росією щодо постачання дизельного палива. В ефірі Fox News він назвав заяви європейських політиків "лицемірними", звинувативши країни Європи у продовженні енергетичної співпраці з Москвою.

Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

За словами Бессента, з початку повномасштабної війни європейські держави направили Росії більше коштів, ніж Україні, оскільки не змогли повністю відмовитись від російських енергоресурсів.

"У них була провальна енергетична політика. Тому коли вони кажуть, що ми не можемо розраховувати на перепочинок у питанні цін на дизельне паливо, це суцільне лицемірство", — заявив глава американського Мінфіну.

Бессент підкреслив, що Трамп виконує передвиборчі обіцянки і прагне досягти результатів, які відчують самі американці. Зокрема адміністрація розраховує, що домовленість допоможе знизити вартість дизельного палива.

"Президент Трамп прийшов до влади з мандатом працювати на благо американського народу", — зазначив міністр.

При цьому він додав, що після вирішення енергетичного питання Вашингтон має намір повернутись до теми завершення війни з Іраном.

При цьому критики угоди сумніваються, що російські поставки справді призведуть до помітного зниження цін. Крім того, пом'якшення обмежень проти російського палива викликає побоювання, що Москва отримає додаткові прибутки для продовження війни проти України.

Раніше низка європейських політиків виступила проти послаблення санкційного тиску на Кремль. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що додаткові прибутки від продажу палива можуть зміцнити фінансові можливості Росії.

Таким чином, навколо дизельної угоди розгорається суперечка про пріоритети Вашингтона: економічні інтереси американських споживачів або збереження тиску на Москву. Наразі адміністрація Трампа робить ставку на зниження цін, європейські критики попереджають про можливі наслідки для санкційної політики.

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