"Великий лидер в Европе": Трамп похвалил премьера Венгрии Виктора Орбана

Выступая на митинге в Манчестере в американском штате Нью-Гэмпшир, экс- президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил свое восхищение, говоря о главе правительства Венгрии Викторе Орбане. Об этом информирует Европейская правда .

Дональд Трамп и Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Бывший американский президент называл Орбана "великим человеком" и "великим лидером в Европе", подчеркнув, что некоторые политики, возможно, не воспринимают его положительно.

"Некоторые люди не любят его, потому что он слишком силен. Хорошо иметь сильного человека во главе страны", – отозвался Трамп об венгерском политике.

При этом одна из претенденток на получение номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года Никки Гейли сказала публично, что сомневается в способности Дональда Трампа вернуться на пост президента. Ее высказывание цитирует агентство AP .

Гейли озвучила свою реакцию на выступления кандидата в президенты, во время которых он долгий период времени идентифицировал ее как бывшего спикера Палаты представителей, Нэнси Пелоси.

Когда 6 января 2021 года обсуждали штурм Капитолия, Дональд Трамп ошибочно говорил, что Гейли отвечала за безопасность учреждения.

"Говорят, что он (Трамп – ред.) запутался, что он говорил о чем-то другом, что он говорил о Нэнси Пелоси. Я не хочу сказать ничего пренебрежительного, но боюсь, что мы не можем допустить, чтобы в условиях давления, пов' связанного с президентством, эту должность занимал кто-то, в чьем психическом здоровье мы сомневаемся", – озвучила свое мнение Гейли.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп рассказал, как угрожал странам Европы. Бывший американский президент заявил, что страны НАТО начали тратить "миллиарды и миллиарды" долларов на коллективную оборону. После его угрозы не защищать страны Европы в случае нападения.