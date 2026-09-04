Венс удивил своим ответом о дате окончания войны с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Венс не смог назвать срок завершения военной кампании против Ирана, заявив, что окончательная дата зависит прежде всего от действий Тегерана.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

На вопрос журналистов о том, как долго американцам еще ждать окончания боевых действий, Венс ответил, что не знает точного ответа. По его словам, подобный вопрос фактически следует адресовать самому Ирану — в частности, выяснять, когда Тегеран прекратит атаки на американские корабли.

Заявление прозвучало на фоне того, что продолжительность конфликта уже значительно превысила первоначальные оценки администрации Дональда Трампа. Как отмечает CNN, ранее американские представители говорили примерно о четырех-шести неделях военной кампании. Однако с начала конфликта прошло около шести месяцев.

При этом Венс не считает нынешнее противостояние полноценной войной. По его оценке, основные боевые операции завершились примерно через шесть недель после начала кампании в конце марта. Вместе с тем американские военнослужащие продолжали подвергаться атакам и после этого периода. Недавно, по данным американской стороны, погибли еще четверо военных.

Одновременно США сохраняют военную активность в районе Ормузского пролива. По данным американских чиновников, во время последней эскалации американские силы нанесли удары почти по 60 военным целям в Иране и обеспечили сопровождение около 40 коммерческих нефтяных судов.

Американские военные также атаковали иранские радиолокационные системы, стремясь ограничить возможности Тегерана отслеживать движение судов.

Президент Трамп накануне также не назвал конкретную дату окончания кампании. Таким образом, Вашингтон пока не предлагает публичного графика завершения операций, несмотря на прежние прогнозы о значительно более коротком конфликте.

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