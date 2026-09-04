Венс здивував своєю відповіддю про дату закінчення війни з Іраном

Віце-президент США Джей Ді Венс не зміг назвати термін завершення військової кампанії проти Ірану, заявивши, що остаточна дата залежить насамперед від дій Тегерана.

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

На запитання журналістів про те, як довго американцям ще чекатиме закінчення бойових дій, Венс відповів, що не знає точної відповіді. За його словами, подібне питання фактично слід адресувати самому Ірану, зокрема, з'ясовувати, коли Тегеран припинить атаки на американські кораблі.

Заява прозвучала на тлі того, що тривалість конфлікту значно перевищила початкові оцінки адміністрації Дональда Трампа. Як зазначає CNN, раніше американські представники говорили приблизно про чотири-шість тижнів військової кампанії. Проте від початку конфлікту минуло близько шести місяців.

При цьому Венс не вважає нинішнє протистояння повноцінною війною. За його оцінкою, основні бойові операції завершилися приблизно за шість тижнів після початку кампанії наприкінці березня. Водночас американські військовослужбовці продовжували атакувати і після цього періоду. Нещодавно, за даними американської сторони, загинули ще четверо військових.

Одночасно США зберігають військову активність у районі Ормузької протоки. За даними американських чиновників, під час останньої ескалації американські сили завдали ударів майже по 60 військовим цілям в Ірані та забезпечили супровід близько 40 комерційних нафтових суден.

Американські військові також атакували іранські системи радіолокації, прагнучи обмежити можливості Тегерана відстежувати рух суден.

Президент Трамп також не назвав конкретну дату закінчення кампанії. Таким чином, Вашингтон поки що не пропонує публічного графіка завершення операцій, незважаючи на колишні прогнози про значно більш короткий конфлікт.

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