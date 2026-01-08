Вэнс высказался о задержанном танкере: почему поднятие российского флага не помогло

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Нефтяной танкер Bella 1, который США задержали 7 января, лишь притворялся российским, чтобы избежать санкций. Но в итоге эта хитрость ему не помогла. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Fox News" заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников
Вице-президент отметил, нефтяной танкер, который ранее назывался Bella 1, в прошлом месяце не позволил американским службам подняться на борт, а позже, в конце декабря, перешел на российскую регистрацию под названием Marinera, чтобы получить защиту РФ.
Танкер Marinera не имел на борту нефти, но США утверждают, что он принадлежит к "теневому флоту" судов, которые используют для транспортировки подсанкционной нефти из Венесуэлы.
Читайте также на портале "Комментарии" — что задумал Путин перед большой войной в Европе: что на самом деле вез танкер "Маринера".
Также издание "Комментарии" сообщало – Соединённые Штаты решились на захват нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой и РФ, после более чем двухнедельной погони через Атлантический океан. Об этом сообщили агентству Reuters два американских чиновника. Операция может привести к новому витку напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой.
Речь идёт о судне, ранее известном как Bella-1, которое позже было переименовано в Marinera и ходит под российским флагом. По данным источников, танкер сумел прорваться через установленную США морскую "блокаду" судов, находящихся под санкциями, и отказался подчиниться требованиям Береговой охраны США о досмотре. В результате к операции по его захвату были привлечены силы Береговой охраны и американские военные.