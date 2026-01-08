Вэнс высказался о задержанном танкере: почему поднятие российского флага не помогло

Нефтяной танкер Bella 1, который США задержали 7 января, лишь притворялся российским, чтобы избежать санкций. Но в итоге эта хитрость ему не помогла. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Fox News" заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Вице-президент отметил, нефтяной танкер, который ранее назывался Bella 1, в прошлом месяце не позволил американским службам подняться на борт, а позже, в конце декабря, перешел на российскую регистрацию под названием Marinera, чтобы получить защиту РФ.

"Это был фейковый российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкций", — сказал Вэнс.

Танкер Marinera не имел на борту нефти, но США утверждают, что он принадлежит к "теневому флоту" судов, которые используют для транспортировки подсанкционной нефти из Венесуэлы.

Читайте также на портале "Комментарии" — что задумал Путин перед большой войной в Европе: что на самом деле вез танкер "Маринера".

Также издание "Комментарии" сообщало – Соединённые Штаты решились на захват нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой и РФ, после более чем двухнедельной погони через Атлантический океан. Об этом сообщили агентству Reuters два американских чиновника. Операция может привести к новому витку напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Речь идёт о судне, ранее известном как Bella-1, которое позже было переименовано в Marinera и ходит под российским флагом. По данным источников, танкер сумел прорваться через установленную США морскую "блокаду" судов, находящихся под санкциями, и отказался подчиниться требованиям Береговой охраны США о досмотре. В результате к операции по его захвату были привлечены силы Береговой охраны и американские военные.



