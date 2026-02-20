logo

Верховный суд США отменил глобальные пошлины Трампа, спровоцировав гневную реакцию президента
Верховный суд США отменил глобальные пошлины Трампа, спровоцировав гневную реакцию президента

Угроза возврата $170 миллиардов: почему Верховный суд США заблокировал импортные налоги Трампа

20 февраля 2026, 19:33
Недилько Ксения

Верховный суд США принял резонансное решение, признав незаконными масштабные "взаимные тарифы", введенные администрацией Дональда Трампа в апреле 2025 года. Решением шести против трех судьи постановили, что президент "превысил свои полномочия", используя федеральный закон о чрезвычайных полномочиях для введения глобальных пошлин и налогов, которые обосновывались "борьбой с торговлей фентанилом".

Верховный суд США отменил глобальные пошлины Трампа, спровоцировав гневную реакцию президента

Верховный суд США отменил глобальные пошлины Трампа, спровоцировав гневную реакцию президента

Суд не дал окончательного ответа на компенсации бизнеса, передав этот вопрос в суд низшей инстанции. Однако, по предварительным оценкам, сумма возмещений импортерам может составить $170 млрд, что составляет более половины доходов от этих тарифов. Судья Бретт Кавано предупредил, что из-за этого процесс возврата средств "вероятно, будет хаотичным".

По данным CNN, новость застала Дональда Трампа во время завтрака с губернаторами в Белом доме. Свидетели сообщают об эмоциональной реакции главы государства:

"Президент Трамп разозлился. Он начал ругаться по поводу решения, не только называя его позором, но и атакуя суды – в один момент он сказал "эти ЕБ**НЫЕ суды", используя нецензурную лексику".

Несмотря на отмену ключевой торговой инициативы, Трамп заверил оцепление, что уже имеет "запасной план" для реализации своей экономической стратегии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вопрос существования внеземной жизни снова оказался в центре внимания американского политикума. Во время общения с прессой Дональд Трамп прокомментировал недавние заявления Барака Обамы о том, что существуют инопланетяне.



