Верховный суд США принял резонансное решение, признав незаконными масштабные "взаимные тарифы", введенные администрацией Дональда Трампа в апреле 2025 года. Решением шести против трех судьи постановили, что президент "превысил свои полномочия", используя федеральный закон о чрезвычайных полномочиях для введения глобальных пошлин и налогов, которые обосновывались "борьбой с торговлей фентанилом".

Верховный суд США отменил глобальные пошлины Трампа, спровоцировав гневную реакцию президента

Суд не дал окончательного ответа на компенсации бизнеса, передав этот вопрос в суд низшей инстанции. Однако, по предварительным оценкам, сумма возмещений импортерам может составить $170 млрд, что составляет более половины доходов от этих тарифов. Судья Бретт Кавано предупредил, что из-за этого процесс возврата средств "вероятно, будет хаотичным".

По данным CNN, новость застала Дональда Трампа во время завтрака с губернаторами в Белом доме. Свидетели сообщают об эмоциональной реакции главы государства:

"Президент Трамп разозлился. Он начал ругаться по поводу решения, не только называя его позором, но и атакуя суды – в один момент он сказал "эти ЕБ**НЫЕ суды", используя нецензурную лексику".

Несмотря на отмену ключевой торговой инициативы, Трамп заверил оцепление, что уже имеет "запасной план" для реализации своей экономической стратегии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вопрос существования внеземной жизни снова оказался в центре внимания американского политикума. Во время общения с прессой Дональд Трамп прокомментировал недавние заявления Барака Обамы о том, что существуют инопланетяне.