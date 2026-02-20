Верховний суд США ухвалив резонансне рішення, визнавши незаконними масштабні "взаємні тарифи", запроваджені адміністрацією Дональда Трампа у квітні 2025 року. Рішенням шести проти трьох судді постановили, що президент "перевищив свої повноваження", використовуючи федеральний закон про надзвичайні повноваження для введення глобальних мит та податків, що обґрунтовувалися "боротьбою з торгівлею фентанілом".

Верховний суд США скасував глобальні мита Трампа, спровокувавши гнівну реакцію президента

Суд не дав остаточної відповіді щодо компенсацій бізнесу, передавши це питання до суду нижчої інстанції. Проте, за попередніми оцінками, сума відшкодувань імпортерам може сягнути $170 млрд, що становить понад половину доходів від цих тарифів. Суддя Бретт Кавано попередив, що через це процес повернення коштів "ймовірно, буде хаотичним".

За даними CNN, новина застала Дональда Трампа під час сніданку з губернаторами у Білому домі. Свідки повідомляють про емоційну реакцію глави держави:

"Президент Трамп розлютився. Він почав лаятися з приводу рішення, не тільки називаючи його ганьбою, але й атакуючи суди — в один момент він сказав "ці ЙО**НІ суди", використовуючи нецензурну лексику".

Попри скасування ключової торговельної ініціативи, Трамп запевнив оточення, що вже має "запасний план" для реалізації своєї економічної стратегії.

