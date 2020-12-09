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Верховный суд США просят отменить итоги выборов в четырех штатах

21 ноября штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена

сегодня, 00:30
Автор:

Ольга Чародий

В Верховный суд США обратились с просьбой признать недействительными итоги выборов американского президента  в четырех штатах,  где победу  одержал Джо Байден.  Такой иск подал генеральный прокурор Техаса.

Верховный суд США просят отменить итоги выборов в четырех штатах

ФОТО: Из открытых источников

Согласно его заявлению,  победу  необходимо  отменить, а таких штатах, как Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пакстона.

"Эти четыре штата воспользовались пандемией, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании", — говорится в заявлении.

Как считает заявитель, штаты якобы не соблюдали необходимые нормы обработки бюллетеней на выборах и якобы нарушили конституцию страны, "подорвав веру" в честность выборов в Америке. В конце ноября  штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена.

 

Напомним, "Комментарии" писали, что 7 декабря издание Axios сообщило, что действующий президент планирует "грандиозный финал" своей политической деятельности. Поэтому он не будет приветствовать Джо Байдена с новой должностью. Вместо этого в день инаугурации нового президента Трамп хочет вылететь на вертолете из Белого дома и отправиться во Флориду, где он устроит митинг против Байдена. Так политик хочет привлечь внимание к себе и главное — заставить всех забыть о новом президенте.


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Источник: https://www.texasattorneygeneral.gov/news/releases/ag-paxton-sues-battleground-states-unconstitutional-changes-2020-election-laws
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