Верховный суд США просят отменить итоги выборов в четырех штатах

В Верховный суд США обратились с просьбой признать недействительными итоги выборов американского президента в четырех штатах, где победу одержал Джо Байден. Такой иск подал генеральный прокурор Техаса. ФОТО: Из открытых источников

Согласно его заявлению, победу необходимо отменить, а таких штатах, как Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пакстона.

"Эти четыре штата воспользовались пандемией, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании", — говорится в заявлении.

Как считает заявитель, штаты якобы не соблюдали необходимые нормы обработки бюллетеней на выборах и якобы нарушили конституцию страны, "подорвав веру" в честность выборов в Америке. В конце ноября штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена.

Напомним, "Комментарии" писали, что 7 декабря издание Axios сообщило, что действующий президент планирует "грандиозный финал" своей политической деятельности. Поэтому он не будет приветствовать Джо Байдена с новой должностью. Вместо этого в день инаугурации нового президента Трамп хочет вылететь на вертолете из Белого дома и отправиться во Флориду, где он устроит митинг против Байдена. Так политик хочет привлечь внимание к себе и главное — заставить всех забыть о новом президенте.

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