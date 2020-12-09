Верховный суд США просят отменить итоги выборов в четырех штатах

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Ольга Чародий
В Верховный суд США обратились с просьбой признать недействительными итоги выборов американского президента в четырех штатах, где победу
одержал Джо Байден. Такой иск
подал генеральный прокурор Техаса. ФОТО: Из открытых источников
ФОТО: Из открытых источников
Согласно его заявлению, победу необходимо отменить, а таких штатах, как Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пакстона.
Как считает заявитель, штаты якобы не соблюдали необходимые нормы обработки бюллетеней на выборах и якобы нарушили конституцию страны, "подорвав веру" в честность выборов в Америке. В конце ноября штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена.
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