Верховный суд США рассмотрит дело об отмене закона о запрете абортов в Техасе

Министерство юстиции США обратится в Верховный суд с иском об отмене закона о запрете абортов после шестой недели беременности. Когда начнется рассмотрение дела — неизвестно. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Министерство юстиции США подаст иск в Верховный суд страны с целью отмены спорного закона штата Техас, запрещающий большинство абортов после шести недель беременности.

Верховный суд США - фото из открытых источников





Когда именно будет подано официальный иск — неизвестно. Пресс-секретар Минюста сообщил, что возникли юридические проблемы.

Ключевой аспект дела — имеет федеральное правительство законное право или "правоспособность", чтобы довести дело до конца. Минюст заявляет, что частично это связано с тем, что частные лица, подающие иски, выступают как агенты государства, а правительство имеет право защищать основные права своих граждан. Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон считает, что федеральное правительство не имеет права вмешиваться. Джонатан Митчелл (Jonathan Mitchell), один из инициаторов закона, добавил, что собирается использовать "инструменты для ограничения судебной власти". К примеру, структурировать закон штата таким образом, "чтобы он запрещал до вступления в силу оспаривать этот закон".





Напомним, в Китае запретят женщинам прерывать беременность без соответствующих медицинских показаний. Таким образом надеются повысить уровень рождаемости в стране, где происходит старение нации. Об этом сообщает The Washington Post. Правительство планирует взяться за половое воспитание населения. Китайцам предложат услуги по планированию семьи. Сообщается, что благодаря таким мероприятиям должно уменьшиться количество абортов, когда женщины прерывают беременность, потому что не хотят ребенка или считают, что не смогут его воспитать. Правительство разработало стратегию улучшения демографической ситуации, что должна способствовать защите репродуктивного здоровья женщин. В Китае проводится политика гендерного равенства и будет введен принцип первоочередного внимания детям.

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