Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что верит в "сумасшедшие" теории заговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично прокомментировал резонансные заявления руководительницы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, которая в интервью Vanity Fair назвала его "сторонником теорий заговоров". Политик заявил, что частично согласен с ее утверждениями, однако с определенными оговорками.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Сьюзи Уайлс в интервью Vanity Fair отметила, что Вэнс на протяжении многих лет демонстрировал склонность к конспирологическому мышлению.

"Вице-президент был сторонником теории заговора в течение десятка лет", — сказала Уайлз.

Выступая перед поклонниками в Альбертисе Вэнс сказал, что слышал о публикации, хотя и не читал ее полностью.

"Иногда я конспиролог, но я верю только в те теории заговоров, которые правдивы", — заявил вице-президент США.

Вэнс привел несколько примеров того, что он назвал "теориями заговоров", в которые верил ранее, и которые, по его мнению, якобы оказались правдивыми. В частности, он упомянул об обязательном ношении масок для маленьких детей во время пандемии коронавируса и критиковал Джо Байдена.

"Я верил в сумасшедшую теорию заговора, что не стоит заставлять трехлетних детей носить маски. Знаете, я верил в эту безумную теорию заговора, что СМИ и правительство скрывают тот факт, что Джо Байден явно не способен выполнить эту работу. И я верил в теорию заговора, что Джо Байден пытался заключить в тюрьму своих политических оппонентов, а не выиграть выборы против них", — сказал Вэнс.

В конце своего выступления Вэнс иронически заметил, что главный урок из интервью Уайлс состоит в том, что представителям власти следует реже общаться с крупными СМИ. Сама Сьюзи Уайлс после выхода материала, где она критиковала команду президента США, а Трампа назвала "личностью алкоголика", заявила, что ее слова были поданы без должного контекста, а часть важных объяснений просто не включили в финальную версию статьи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп выдвинул невероятную теорию заговора.

Также "Комментарии" писали, что кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса попал под осколки снаряда.