Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что верит в "сумасшедшие" теории заговоров

Slava Kot
Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично прокомментировал резонансные заявления руководительницы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, которая в интервью Vanity Fair назвала его "сторонником теорий заговоров". Политик заявил, что частично согласен с ее утверждениями, однако с определенными оговорками.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
Сьюзи Уайлс в интервью Vanity Fair отметила, что Вэнс на протяжении многих лет демонстрировал склонность к конспирологическому мышлению.
Выступая перед поклонниками в Альбертисе Вэнс сказал, что слышал о публикации, хотя и не читал ее полностью.
Вэнс привел несколько примеров того, что он назвал "теориями заговоров", в которые верил ранее, и которые, по его мнению, якобы оказались правдивыми. В частности, он упомянул об обязательном ношении масок для маленьких детей во время пандемии коронавируса и критиковал Джо Байдена.
В конце своего выступления Вэнс иронически заметил, что главный урок из интервью Уайлс состоит в том, что представителям власти следует реже общаться с крупными СМИ. Сама Сьюзи Уайлс после выхода материала, где она критиковала команду президента США, а Трампа назвала "личностью алкоголика", заявила, что ее слова были поданы без должного контекста, а часть важных объяснений просто не включили в финальную версию статьи.
