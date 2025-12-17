Віцепрезидент США Джей Ді Венс зізнався, що вірить у "божевільні" теорії змов

Віцепрезидент США Джей Ді Венс публічно прокоментував резонансні заяви керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, яка в інтерв’ю Vanity Fair назвала його "прихильником теорій змов". Політик заявив, що частково погоджується з її твердженнями, однак з певними застереженнями.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото з відкритих джерел

Сьюзі Вайлз в інтерв’ю Vanity Fair зазначила, що Венс упродовж багатьох років демонстрував схильність до конспірологічного мислення.

"Віцепрезидент був прихильником теорії змови протягом десятки років", — сказала Вайлз.

Виступаючи перед прихильниками в Альбертісі Венс сказав, що чув про публікацію, хоча й не читав її повністю.

"Іноді я конспіролог, але я вірю лише в ті теорії змов, які є правдивими", — заявив віцепрезидент США.

Венс навів кілька прикладів того, що він назвав "теоріями змов", у які вірив раніше, і які, на його думку, нібито виявилися правдивими. Зокрема, він згадав про обов’язкове носіння масок для маленьких дітей під час пандемії коронавірусу та критикував Джо Байдена.

"Я вірив у божевільну теорію змови, що не варто змушувати трирічних дітей носити маски. Знаєте, я вірив у цю божевільну теорію змови, що ЗМІ та уряд приховують той факт, що Джо Байден явно не здатний виконати цю роботу. І я вірив у теорію змови, що Джо Байден намагався ув'язнити своїх політичних опонентів, а не виграти вибори проти них", — сказав Венс.

Наприкінці свого виступу Венс іронічно зауважив, що головний урок з інтерв’ю Вайлз полягає в тому, що представникам влади варто рідше спілкуватися з великими ЗМІ. Сама Сьюзі Вайлз після виходу матеріалу, де вона критикувала команду президента США, а Трампа назвала "особистістю алкоголіка", заявила, що її слова були подані без належного контексту, а частину важливих пояснень просто не включили до фінальної версії статті.

