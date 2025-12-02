Виткофф получил "добрую взбучку": дипломат рассказал о переговорах Украины и США

Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Веселовский заявил, что специальный представитель президента США Стив Виткофф получил "добрую взбучку" во время переговоров между украинской и американской делегациями по мирному плану. По его словам, это произошло из-за того, что Виткофф договаривался с Россией за спиной Украины.

Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Андрей Веселовский в эфире "Эспрессо" отреагировал на переговоры США и Украины, заметив, что, несмотря на заявления о завершении встреч, министр обороны Украины Рустем Умеров не вылетел из США, как ожидалось. На следующий день он снова встретился с Виткоффом.

"А о чем это может свидетельствовать? Ну, будем догадываться, потому что ни тот, ни другой не напишут правдивых мемуаров. Скорее всего выглядит так, что Виткофф получил, как бы то сказать, мягкое замечание, а жестче — получил хорошую взбучку. За то, что договаривался с Дмитриевым вместе с Российской Федерацией мастерить планы против Украины", – считает Веселовский.

Дипломат отмечает, что Трамп назначил Виткоффа как человека, который должен был достичь точек взаимопонимания между Украиной и РФ, а не договариваться с Кремлем, скрывая это от Киева.

"Это было разоблачено в результате публикации в средствах массовой информации. И, конечно, это хоть Трамп это оправдал, мол, так всегда делают переговорщики. Нет, так переговорщики делают не всегда. Так делает Виткофф", — объясняет дипломат.

Веселовский обратил внимание и на язык тела участников переговоров. Например, член украинской делегации Сергей Кислица "всем своим видом демонстрировал свое фе" Виткоффу, что, по мнению дипломата, свидетельствует об общей позиции украинской группы. В то же время тот факт, что Умеров и Виткофф продолжили консультации, может означать, что американский переговорщик пообещал изменить подход и больше не действовать способом, который выглядит выгодным для России.

Дипломат также наметил возможные направления движения переговоров. По его словам, в медиа появились намеки на потенциальный вариант, когда Запад и Россия могут принять декларацию о том, что "Украина не станет членом НАТО". При этом Киев не будет менять свою Конституцию, не будет подписывать документ и признавать его обязывающим. По словам Веселовского, это может стать символическим жестом оправдания для Кремля, не влияющего на реальную позицию Украины.

