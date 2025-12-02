Віткофф отримав "доброго прочухана": дипломат розповів про переговори України та США

Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Андрій Веселовський заявив, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф отримав "доброго прочухана" під час переговорів між українською та американською делегаціями щодо мирного плану. За його словами, це сталося через те, що Віткофф домовлявся з Росією за спиною України.

Стів Віткофф. Фото з відкритих джерел

Андрій Веселовський в ефірі "Еспресо" відреагував на переговори США та України зауваживши, що попри заяви про завершення зустрічей, міністр оборони України Рустем Умєров не вилетів із США, як очікувалося. Натомість наступного дня він знову зустрівся з Віткоффом.

"А про що це може свідчити? Ну, будемо здогадуватися, тому що ні той, ні другий не напишуть правдивих мемуарів. Швидше всього виглядає так, що Віткофф отримав, як би то сказати, м'якого зауваження, а жорсткіше — отримав доброго прочухана. За те, що домовлявся з Дмитрієвим разом з Російською Федерацією майструвати плани проти України", — вважає Веселовський.

Дипломат зауважує, що Трамп призначив Віткоффа, як людину, що мала досягнути точок порозуміння між Україною та РФ, а не домовлятися з Кремлем приховуючи це від Києва.

"Це було викрито в результаті публікації у засобах масової інформації. І, звичайно, це хоч Трамп це виправдав, мовляв так завжди роблять переговорники. Ні, так переговорники роблять не завжди. Так робить Віткофф", — пояснює дипломат.

Веселовський звернув увагу і на мову тіла учасників переговорів. Наприклад, член української делегації Сергій Кислиця "всім своїм виглядом демонстрував своє фе" Віткоффу, що на думку дипломата свідчить про спільну позицію української групи. Водночас той факт, що Умєров і Віткофф продовжили консультації, може означати, що американський переговорник пообіцяв змінити підхід і більше не діяти у спосіб, який виглядає вигідним для Росії.

Дипломат також окреслив можливі напрямки руху переговорів. За його словами, у медіа з’явилися натяки на потенційний варіант, коли Захід і Росія можуть ухвалити декларацію про те, що "Україна не стане членом НАТО". При цьому Київ не змінюватиме свою Конституцію, не підписуватиме документ і не визнаватиме його зобов’язувальним. За словами Веселовського, це може стати символічним жестом виправдання для Кремля, який не впливає на реальну позицію України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Віткофф радив Кремлю, як правильно улестити Трампа у питаннях про війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що під час переговорів з мирного плану США видалили важливий для України пункт.