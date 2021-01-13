YouTube заблокировал канал Трампа: причины

Официальный канал президента США Дональда Трампа был заблокирован администрацией видеохостинга Youtube. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

За нарушение правил канал Дональда Трампа на YouTube был заблокирован - фото: из открытых источников

Так, сегодня, 13 января, в своем блоге YouTubeInsider сообщил, что новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, был удален за нарушение правил платформы. В сообщении также говорится, что так как это первое предупреждение, канал не будет удален, а вместо этого будет заморожен минимум на неделю. Кроме того, комментарии будут также отключены.

"Учитывая сохраняющуюся обеспокоенность по поводу насилия, мы также будем отключать комментарии на канале президента Трампа на неопределенный срок, как мы делали это с другими каналами, где в разделе комментариев есть опасения по поводу безопасности", — говорится в сообщении YouTube в Twitter.











Напомним, что ранее официальная страница президента США была заблокирована в Twitter. Это произошло после беспорядков на территории Капитолия. В отличие от Youtube, соцсеть удалила аккаунт Трампа навсегда. Президент прокомментировал эту ситуацию заявив, что ожидал этого.

Кроме того, Основатель компании Facebook Марк Цукерберг сообщил, что личные страницы Трампа в Instagram и Facebook будут заморожены вплоть до завершения его срока на посту президента США.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что были названы причины, по которым президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне, а также сообщал о том, что известный американский актер Арнольд Шварценеггер резко высказался в адрес Трампа.





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