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Вместо президента США с Зеленским встретится вице-президент

Владимир Зеленский может встретиться с Камалой Харрис

сегодня, 08:12
Автор:

Кравцев Сергей
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Как известно, на фоне огромного потока информации о подготовке России к вторжению в Украину президент Владимир Зеленский пригласил посетить нашу страну президента США Джо Байдена. В Белом доме дипломатично заявили, что в скором времени встреча Байдпена и Зеленского вряд ли возможно. Теперь же становится ясно, что вместо Байдена с Зеленским может встретиться вице-президент США Камала Харрис. Правда визита Харрис в Киев не будет. Скорее всего вице-президент встретится с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Hill".

Вместо президента США с Зеленским встретится вице-президент

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, помимо встречи с украинским президентом Зеленским у Камалы Харрис запланирована встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Один из собеседников издания из администрации США рассказал, что Камала Харрис и Владимир Зеленский должны встретиться в воскресенье.

Также в планах вице-президента США провести переговоры с канцлером ФРГ Шольцем. 

Главное выступление Камалы Харрис на конференции будет посвящено Украине, а также российской агрессии, концентрации российских войск у украинской границы. 

В своем выступлении Харрис попытается донести мировой общественности, что возможное вторжение российских войск в Украину принесет большие неприятности, в первую очередь, самой России. Также неприятности могут возникнуть для европейского и международного порядка.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме дали ответ, приедет ли Джо Байден в Киев, приняв приглашение президента Украины Владимира Зеленского.



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Источник: https://thehill.com/homenews/administration/594644-harris-to-meet-with-ukraines-zelensky-in-munich
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