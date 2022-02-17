Вместо президента США с Зеленским встретится вице-президент

Как известно, на фоне огромного потока информации о подготовке России к вторжению в Украину президент Владимир Зеленский пригласил посетить нашу страну президента США Джо Байдена. В Белом доме дипломатично заявили, что в скором времени встреча Байдпена и Зеленского вряд ли возможно. Теперь же становится ясно, что вместо Байдена с Зеленским может встретиться вице-президент США Камала Харрис. Правда визита Харрис в Киев не будет. Скорее всего вице-президент встретится с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Hill".

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, помимо встречи с украинским президентом Зеленским у Камалы Харрис запланирована встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Один из собеседников издания из администрации США рассказал, что Камала Харрис и Владимир Зеленский должны встретиться в воскресенье.

Также в планах вице-президента США провести переговоры с канцлером ФРГ Шольцем.

Главное выступление Камалы Харрис на конференции будет посвящено Украине, а также российской агрессии, концентрации российских войск у украинской границы.

В своем выступлении Харрис попытается донести мировой общественности, что возможное вторжение российских войск в Украину принесет большие неприятности, в первую очередь, самой России. Также неприятности могут возникнуть для европейского и международного порядка.

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