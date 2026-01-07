Внучка Трампа пожаловалась на трудности в общении с парнями

Внучка президента США Дональда Трампа 18-летняя Кай рассказала о трудностях в личной жизни, связанных с президентством дедушки.

Внучка президента США Кай Трамп. Фото: из открытых источников

В подкасте Impaulsive инфлюансера Логана Пола Кай Трамп рассказала о постоянной охране Секретной службы, которая повсюду следует за ней, пишет издание BILD.

"Это тяжело. Это была большая перестройка, когда они появились. Это довольно странно, когда ты проводишь время с друзьями, с группой девушек, а там стоит такой большой парень примерно в метре позади тебя", — сказала девушка.

По словам внучки Трампа, на свиданиях агенты Секретной службы фактически убивают ее настроение.

"Если честно, это действительно неудобно, когда у тебя свидание с парнем, а он сидит за двумя столиками позади тебя. Это немного удивительно. Но я стараюсь вовсю не обращать на это внимания", — говорит Кай.

Девушка рассказала, что в прошлом году, когда ее дедушка снова стал президентом, она научилась "сосредотачиваться и делать вид, будто охраны нет".

Сходные трудности с свиданиями испытывает и ее дядя Беррон Трамп, который всего на год старше и считается любимцем женщин. По данным СМИ, его свидание якобы даже прерывали целый этаж Trump Tower.

В то же время, Кай рассказала, что пока не думает о создании семьи.

"Моя мама всегда говорит: "Сосредоточься на своей карьере. Когда ты с этим закончишь, тогда и займешься этим", — сказала внучка американского президента.

Мать Кай Ванесса Трамп раньше была моделью, а затем родила пятерых детей. Сама Кай говорит, что хочет сначала сделать карьеру в гольфе и выигрывать турниры. Однако издание напоминает, что ее профессиональный дебют оказался неудачным.

