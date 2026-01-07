Внучка Трампа поскаржилась на труднощі у спілкуванні з хлопцями

Онука президента США Дональда Трампа 18-річна Кай розповіла про труднощі в особистому житті, пов’язані з президентством дідуся.

Внучка президента США Кай Трамп. Фото: з відкритих джерел

У подкасті Impaulsive інфлюєнсера Логана Пола Кай Трамп розповіла про постійну охорону Секретної служби, яка всюди слідує за нею, пише видання BILD.

"Це важко. Це була велика перебудова, коли вони з'явилися. Це досить дивно, коли ти проводиш час із друзями, з групою дівчат, а там стоїть такий великий хлопець приблизно за метр позаду тебе", — сказала дівчина.

За словами внучки Трампа, на побаченнях агенти Секретної служби фактично вбивають її настрій.

"Якщо чесно, це справді незручно, коли в тебе побачення з хлопцем, а він сидить за двома столиками позаду тебе. Це трохи дивно. Але я намагаюся щосили не звертати на це уваги", — говорить Кай.

Дівчина розповіла, що торік, коли її дідусь знову став президентом, вона навчилася "зосереджуватися і вдавати, ніби охорони немає".

Схожі труднощі з побаченнями має і її дядько Беррон Трамп, який всього на рік старший і вважається улюбленцем жінок. За даними ЗМІ, заради його побачення нібито навіть переривали цілий поверх Trump Tower.

Водночас Кай розповіла, що поки не думає про створення сім'ї.

"Моя мама завжди каже: "Зосередься на своїй кар'єрі. Коли ти з цим закінчиш, тоді і займешся цим", — сказала внучка американського президента.

Мати Кай Ванесса Трамп раніше була моделлю, а потім народила п'ятьох дітей. Сама ж Кай каже, що хоче спочатку зробити кар'єру в гольфі та вигравати турніри. Однак, видання нагадує, що її професійний дебют виявився невдалим.

