Головна Новини Світ США Внучка Трампа поскаржилась на труднощі у спілкуванні з хлопцями
commentss НОВИНИ Всі новини

Внучка Трампа поскаржилась на труднощі у спілкуванні з хлопцями

Вісімнадцятирічна Кай Трамп нарікає на охорону під час її побачень

7 січня 2026, 18:55
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Онука президента США Дональда Трампа 18-річна Кай розповіла про труднощі в особистому житті, пов’язані з президентством дідуся. 

Внучка Трампа поскаржилась на труднощі у спілкуванні з хлопцями

Внучка президента США Кай Трамп. Фото: з відкритих джерел

У подкасті Impaulsive інфлюєнсера Логана Пола Кай Трамп розповіла про постійну охорону Секретної служби, яка всюди слідує за нею, пише видання BILD. 

"Це важко. Це була велика перебудова, коли вони з'явилися. Це досить дивно, коли ти проводиш час із друзями, з групою дівчат, а там стоїть такий великий хлопець приблизно за метр позаду тебе", — сказала дівчина.

За словами внучки Трампа, на побаченнях агенти Секретної служби фактично вбивають її настрій. 

"Якщо чесно, це справді незручно, коли в тебе побачення з хлопцем, а він сидить за двома столиками позаду тебе. Це трохи дивно. Але я намагаюся щосили не звертати на це уваги", — говорить Кай.

Дівчина розповіла, що торік, коли її дідусь знову став президентом, вона навчилася "зосереджуватися і вдавати, ніби охорони немає". 

Схожі труднощі з побаченнями має і її дядько Беррон Трамп, який всього на рік старший і вважається улюбленцем жінок. За даними ЗМІ, заради його побачення нібито навіть переривали цілий поверх Trump Tower.

Водночас Кай розповіла, що поки не думає про створення сім'ї. 

"Моя мама завжди каже: "Зосередься на своїй кар'єрі. Коли ти з цим закінчиш, тоді і займешся цим", — сказала внучка американського президента.

Мати Кай Ванесса Трамп раніше була моделлю, а потім народила п'ятьох дітей. Сама ж Кай каже, що хоче спочатку зробити кар'єру в гольфі та вигравати турніри. Однак, видання нагадує, що її професійний дебют виявився невдалим. 

Як повідомляв портал "Коментарі", президент США Дональд Трамп зробив чергову гучну заяву у своїй соцмережі Truth Social. Американський лідер зазначив, що якби не він, то Росія вже володіла б усією Україною. Трамп також висловив сумнів у тому, що інші країни НАТО захищали б США у разі потреби.  Президент США нагадав, що він нібито змусив країни НАТО сплачувати до бюджету Альянсу 5% ВВП замість 2%.



Джерело: https://t.me/BILD_Russian/27506
