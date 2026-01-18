Во Флориде переименовали дорогу в честь Трампа

В штате Флорида часть Южного бульвара, ведущего от международного аэропорта Палм-Бич до частной резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго, официально переименована в его честь. Новую табличку торжественно открыл сам президент США, назвав событие "жестом, который он запомнит на всю жизнь".

В США переименовали дорогу в честь Дональда Трампа. Фото: Reuters

Как пояснили СМИ, речь идет об отрезке дороги, которым регулярно пользуется президентский кортеж, когда Трамп отправляется из Белого дома в свою резиденцию на выходных поиграть в гольф.

Представители местных властей отметили, что переименование не создает административных или логистических последствий и не требует изменений в государственных реестрах. Таким образом, это не повлияет на официальные адреса, работу экстренных служб или навигационные системы.

Трамп на церемонии по случаю переименования дороги в его честь. Фото: Reuters

Во время церемонии в Мар-а-Лаго Трамп заявил, что испытывает "чрезвычайную гордость" из-за такого признания.

Через год после повторного вступления в должность имя Трампа все чаще появляется в публичном пространстве, в частности от предложений назвать здания в Вашингтоне до создания новых кораблей в его имени, социальных или миграционных программ.

Это происходит, несмотря на то, что Вашингтон традиционно избегает предоставления таких почестей действующим президентам. Большинство памятников и объектов называют уже после завершения каденции или смерти лидеров и по решению Конгресса.

Как отмечает Reuters, часть историков рассматривает подобные шаги Трампа попыткой зафиксировать политическое наследие еще при жизни. Однако, по их мнению, символические переименования могут оказаться недолговечными и быстро изменятся.

