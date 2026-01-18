У Флориді перейменували дорогу на честь Трампа

У штаті Флорида частину Південного бульвару, який веде від міжнародного аеропорту Палм-Біч до приватної резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго, офіційно перейменували на його честь. Нову табличку урочисто відкрив сам президент США, назвавши подію "жестом, який він запам’ятає на все життя".

У США перейменували дорогу на честь Дональда Трампа. Фото: Reuters

Як пояснили ЗМІ, йдеться про відрізок дороги, яким регулярно користується президентський кортеж, коли Трамп вирушає з Білого дому до своєї резиденції на вихідних пограти у гольф.

Представники місцевої влади зауважили, що перейменування не створює адміністративних чи логістичних наслідків і не потребує змін у державних реєстрах. Таким чином це не вплине на офіційні адреси, роботу екстрених служб чи навігаційні системи.

Трамп на церемонії з нагоди перейменування дороги на його честь. Фото: Reuters

Під час церемонії в Мар-а-Лаго Трамп заявив, що відчуває "надзвичайну гордість" через таке визнання.

За рік після повторного вступу на посаду ім’я Трампа дедалі частіше з’являється у публічному просторі, зокрема від пропозицій назвати будівлі у Вашингтоні до створення нових кораблів на його ім’я, соціальних чи міграційних програм.

Це відбувається попри те, що Вашингтон традиційно уникає надання таких почестей чинним президентам. Більшість пам’ятників і об’єктів називають уже після завершення каденції або смерті лідерів та за рішенням Конгресу.

Як зазначає Reuters, частина істориків розглядає подібні кроки Трампа спробою зафіксувати політичну спадщину ще за життя. Однак, на їхню думку, символічні перейменування можуть виявитися недовговічними та швидко будуть змінені.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп з дивними кривляннями висміював Байдена, який "ширяв у небі".

Також "Коментарі" писали, що у США хочуть перейменувати Гренландію.