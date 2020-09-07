Во время митинга в поддержку Трампа в США утонули четыре лодки

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Татьяна Веремеева
В США, в штате Техас на озере Трэвис в субботу состоялся парад лодок в поддержку действующего президента Дональда Трампа. Озеро было переполнено и в результате не меньше четырех лодок утонули и еще несколько врезались в скалы. Об этом пишет Reuters.
Озеро Трэвис – это водохранилище на реке Колорадо,
которое является популярным местом для катания на лодках, рыбной ловли,
плавания и других видов активного отдыха.
Организаторы опубликовали приглашение на событие в
Facebook, призывая лодки всех форм и размеров принять участие, а владельцев
украсить свои суда в патриотических цветах и вывесить столько флагов Трампа, сколько она
сможет справиться.
Несмотря на инцидент, сообщения о жертвах или пострадавших
не поступали.
Ранее "Комментарии" писали, что Дональд
Трамп согласился во второй раз баллотироваться на выборы президента США от
Республиканской партии. После этого он стал официальным кандидатом. О своем
решении Трамп заявил в последний день съезда политической силы. О своих планах
на второй президентский срок Дональд Трамп заявлял и ранее. Но нарушать
процедуру выдвижения кандидата не стал. Сначала республиканцы на партийном
съезде поддержали его кандидатуру. Затем ему дали некоторое время, чтобы
подумать. И уже в финальный день съезда Трамп дал ответ, который, в общем, не
стал ни для кого сюрпризом. Действующий президент решил попробовать задержаться
в Белом доме подольше.
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