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Главная Новости Мир США Во время митинга в поддержку Трампа в США утонули четыре лодки
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Во время митинга в поддержку Трампа в США утонули четыре лодки

Спасатели не получали сообщений о пострадавших

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

В США, в штате Техас на озере Трэвис в субботу состоялся парад лодок в поддержку действующего президента Дональда Трампа. Озеро было переполнено и в результате не меньше четырех лодок утонули и еще несколько врезались в скалы. Об этом пишет Reuters.

Озеро Трэвис – это водохранилище на реке Колорадо, которое является популярным местом для катания на лодках, рыбной ловли, плавания и других видов активного отдыха.

Во время митинга в поддержку Трампа в США утонули четыре лодки

Организаторы опубликовали приглашение на событие в Facebook, призывая лодки всех форм и размеров принять участие, а владельцев украсить свои суда в патриотических цветах  и вывесить столько флагов Трампа, сколько она сможет справиться.

Несмотря на инцидент, сообщения о жертвах или пострадавших не поступали.

Ранее "Комментарии" писали, что Дональд Трамп согласился во второй раз баллотироваться на выборы президента США от Республиканской партии. После этого он стал официальным кандидатом. О своем решении Трамп заявил в последний день съезда политической силы. О своих планах на второй президентский срок Дональд Трамп заявлял и ранее. Но нарушать процедуру выдвижения кандидата не стал. Сначала республиканцы на партийном съезде поддержали его кандидатуру. Затем ему дали некоторое время, чтобы подумать. И уже в финальный день съезда Трамп дал ответ, который, в общем, не стал ни для кого сюрпризом. Действующий президент решил попробовать задержаться в Белом доме подольше.


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