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Вооруженные силы США удачно потопили корабль, мощный взрыв сняли на видео

Армия США испытывает новое оружие.

26 сентября 2022, 22:54
Автор:

Slava Kot
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Американские военные пытаются найти удачные варианты успешного понижения кораблей противника. В настоящее время США обнародовало удачное видео испытаний. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на AFResearchLab.

Вооруженные силы США удачно потопили корабль, мощный взрыв сняли на видео

Вооруженные силы США удачно потопили корабль. Фото с открытых источников

Как отмечают и сообщения под видео, Пентагон пытается создать новое вооружение для уничтожения военно-морских единиц противника, ведь классическое оружие в виде торпед не очень удачное. Хотя торпеды уже десятки лет уничтожают лодки, но при их запуске врагу становится понятно, где находится стреляющий корабль. Такие факторы очень опасны в военном деле.

Но американцы решили, что их новое оружие будет атаковать с воздуха. Как отмечают это, дает возможность уничтожить цель на большей площади, а сама ракета движется значительно быстрее.

Видео с испытанием нового оружия американской армии можно просмотреть ниже:


На видео заметно, как снаряд падает с воздуха и подрывает судно. Такой опыт считают успешным. Разработчики говорят, что такой снаряд имеет много преимуществ, точный и дешевый. Один снаряд стоит около 20 тысяч долларов.

Как отмечают в Пентагоне, такое оружие еще требует много дополнительных испытаний, но это удачный и новый способ поражения вражеских кораблей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом оружии от США, которое получила Украина. Это ракетная установка от компании L3Harris, которую разработали для сбивания вражеских дронов.

Также "Комментарии" писали, что Конгресс согласовал выделить для Украины сумму почти в 12 млрд долларов. Именно такую ​​сумму Джо Байден просил у государственного учреждения.



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Источник: https://afresearchlab.com/technology/quicksink/
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26 сентября 2022, 23:36

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