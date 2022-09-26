Вооруженные силы США удачно потопили корабль, мощный взрыв сняли на видео



















Американские военные пытаются найти удачные варианты успешного понижения кораблей противника. В настоящее время США обнародовало удачное видео испытаний. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на AFResearchLab.

Вооруженные силы США удачно потопили корабль. Фото с открытых источников

Как отмечают и сообщения под видео, Пентагон пытается создать новое вооружение для уничтожения военно-морских единиц противника, ведь классическое оружие в виде торпед не очень удачное. Хотя торпеды уже десятки лет уничтожают лодки, но при их запуске врагу становится понятно, где находится стреляющий корабль. Такие факторы очень опасны в военном деле.



Но американцы решили, что их новое оружие будет атаковать с воздуха. Как отмечают это, дает возможность уничтожить цель на большей площади, а сама ракета движется значительно быстрее.



Видео с испытанием нового оружия американской армии можно просмотреть ниже:





На видео заметно, как снаряд падает с воздуха и подрывает судно. Такой опыт считают успешным. Разработчики говорят, что такой снаряд имеет много преимуществ, точный и дешевый. Один снаряд стоит около 20 тысяч долларов.



Как отмечают в Пентагоне, такое оружие еще требует много дополнительных испытаний, но это удачный и новый способ поражения вражеских кораблей.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом оружии от США, которое получила Украина. Это ракетная установка от компании L3Harris, которую разработали для сбивания вражеских дронов.



Также "Комментарии" писали, что Конгресс согласовал выделить для Украины сумму почти в 12 млрд долларов. Именно такую ​​сумму Джо Байден просил у государственного учреждения.



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